Блокада кордону з Польщею: за добу черга вантажівок зросла

На заблокованих польськими перевізниками прикордонних пунктах пропуску скупчилося вже близько 2800 вантажівок. За нинішніх темпів пропуску на проходження черги на кожному з них можуть піти тижні.

Станом на суботу, 18 листопада, на трьох заблокованих польськими перевізниками контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Україною кількість вантажівок, що скупчилися у черзі, зросла до близько 2800, що орієнтовно на 400 більше, ніж напередодні. Пр це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Станом на ранок сьогодні фактично в чергах скупчилося близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо навіть певне збільшення в порівнянні з попереднім днем", - зазначив він. Зокрема, біля пункту пропуску "Корчова-Краківець" скупчилося близько 1200 вантажівок, біля пункту "Дорогуськ-Ягодин" - 1100, біля пункту "Гребенне-Рава-Руська" - 500.

Через те, що перевізники намагаються перетнути кордон через КПП, які не заблоковані, там також фіксують скупчення автівок. "Зокрема, на пункті пропуску "Медика-Шегині" станом на ранок десь близько 1200 вантажівок також очікують на можливість перетину кордону", - додав Демченко.

Щоб пройти чергу знадобиться місяць

За даними ресурсу "єЧерга", станом на суботу в електронній черзі на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" з українського боку перебувала 2521 вантажівка. За нинішніх темпів пропуску на проходження всієї черги знадобиться один місяць один день і понад 22 години, пише "Інтерфакс-Україна".

В електронній черзі для товарів групи 1-24 українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), тобто тих, що відносяться до сількогосподарської продукції, перебуває 535 автомобілів, щоб її пройти на цьому КПП знадобиться 17 днів та понад 13 годин.

У черзі на пункті пропуску "Корчова-Краківець" 2384 вантажівок, на її проходження знадобиться 13 днів і близько трьох годин. Черга для товарів групи 1-24 УКТ ЗЕД - 1105 фур, на проходження потрібно 12 днів і понад дві години.

Черга на пунктів "Гребенне-Рава-Руська" - 960 вантажних автомобілів, пройти її можна за дев'ять днів та понад 21 годину. Для проходження черги для товарів групи 1-24 УКТ ЗЕД знадобиться 13 днів і понад 14 годин.

Компромісів не досягнуто

Польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на знак протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Їхня ключова вимога - скасування так званого "транспортного безвізу", тобто повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі українських перевізників.

Як заважив Андрій Демченко, перемовини, які вже двічі проводилися Україною з польською стороною, поки що ні до чого не призвели, перевізники і далі вимагають виконання їхнії вимог.

Цього тижня польські перевізники пригрозили заблокувати для вантажних автомобілів ще один пропускний пунктна кордоні з Україною - "Медика - Шегині". 16 листопада блокаду польських перевізників підтримали і їхні колеги зі Словаччини, влаштувавши короткострокову акцію біля пункту пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород". Словацькі перевізники теж вимагають відновити ліцензування для українських. В іншому разі вони пригрозили повною блокадою українсько-словацького кордону найближчим часом.

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