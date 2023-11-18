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Блокада кордону з Польщею: за добу черга вантажівок зросла

Степан Смишляєв
18 листопада 2023 р.

На заблокованих польськими перевізниками прикордонних пунктах пропуску скупчилося вже близько 2800 вантажівок. За нинішніх темпів пропуску на проходження черги на кожному з них можуть піти тижні.

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Черга вантажівок на кордоні (України і Польщі (архівне фото)
На заблокованих польськими перевізниками прикордонних пунктах пропуску скупчилося вже 2800 вантажівок.Фото: picture-alliance/dpa

Станом на суботу, 18 листопада, на трьох заблокованих польськими перевізниками контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Україною кількість вантажівок, що скупчилися у черзі, зросла до близько 2800, що орієнтовно на 400 більше, ніж напередодні. Пр це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Станом на ранок сьогодні фактично в чергах скупчилося близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо навіть певне збільшення в порівнянні з попереднім днем", - зазначив він. Зокрема, біля пункту пропуску "Корчова-Краківець" скупчилося близько 1200 вантажівок, біля пункту "Дорогуськ-Ягодин" - 1100, біля пункту "Гребенне-Рава-Руська" - 500.

Через те, що перевізники намагаються перетнути кордон через КПП, які не заблоковані, там також фіксують скупчення автівок. "Зокрема, на пункті пропуску "Медика-Шегині" станом на ранок десь близько 1200 вантажівок також очікують на можливість перетину кордону", - додав Демченко.

Щоб пройти чергу знадобиться місяць

За даними ресурсу "єЧерга", станом на суботу в електронній черзі на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" з українського боку перебувала 2521 вантажівка. За нинішніх темпів пропуску на проходження всієї черги знадобиться один місяць один день і понад 22 години, пише "Інтерфакс-Україна".

В електронній черзі для товарів групи 1-24 українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), тобто тих, що відносяться до сількогосподарської продукції, перебуває 535 автомобілів, щоб її пройти на цьому КПП знадобиться 17 днів та понад 13 годин.

У черзі на пункті пропуску "Корчова-Краківець" 2384 вантажівок, на її проходження знадобиться 13 днів і близько трьох годин. Черга для товарів групи 1-24 УКТ ЗЕД -  1105 фур, на проходження потрібно 12 днів і понад дві години.

Черга на пунктів "Гребенне-Рава-Руська" - 960 вантажних автомобілів, пройти її можна за дев'ять днів та понад 21 годину. Для проходження черги для товарів групи 1-24 УКТ ЗЕД знадобиться 13 днів і понад 14 годин.

Компромісів не досягнуто

Польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на знак протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Їхня ключова вимога - скасування так званого "транспортного безвізу", тобто повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі українських перевізників.

Як заважив Андрій Демченко, перемовини, які вже двічі проводилися Україною з польською стороною, поки що ні до чого не призвели, перевізники і далі вимагають виконання їхнії вимог.

Цього тижня польські перевізники пригрозили заблокувати для вантажних автомобілів ще один пропускний пунктна кордоні з Україною - "Медика - Шегині". 16 листопада блокаду польських перевізників підтримали і їхні колеги зі Словаччини, влаштувавши короткострокову акцію біля пункту пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород". Словацькі перевізники теж вимагають відновити ліцензування для українських. В іншому разі вони пригрозили повною блокадою українсько-словацького кордону найближчим часом.

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