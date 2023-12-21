Україна обговорила блокаду кордону з новим урядом Польщі

Після зустрічі з новим міністром інфраструктури Польщі Олександр Кубраков сподівається на спільне рішення щодо ситуації ще цього тижня.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков вперше зустрівся з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Климчаком. Головна тема переговорів - розблокування кордону.

"Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українськими та польськими перевізниками, які свідчать - проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає", - написав Кубраков у четвер, 21 грудня, в Facebook, і додав, що обговорювалися також польські аргументи.

Зокрема міністри порушили питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Кубраков наголосив, що Україна дотрималася домовленостей. "З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте очевидно вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю (за добу з Ягодина виїхало три вантажівки!)" - зазначив він.

Кубраков сподівається прийти до спільної позиції з представниками уряду Польщі ще цього тижня в Києві.

Протест польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на чотирьох пунктах пропуску. Цією акцією вони демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з експортом в умовах повномасштабної війни. Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.

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