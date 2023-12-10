У Польщі в чергах на кордоні застрягли біля 3500 фур - ДПСУ

Ситуація залишається незмінною - польські перевізники блокують чотири пункти пропуску на кордоні. На українсько-словацькому кордоні після розблокування руху фур у чергах перебувають близько 500 вантажівок.

Станом на ранок неділі, 10 грудня, на території Польщі у чергах на в'їзд в Україну перебувають приблизно 3500 вантажних транспортних засобів. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Ситуація практично незмінна. Блокуються чотири напрямки. Це - "Рава-Руська-Гребене", "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець - Корчова", "Шегині-Медика". Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше - навпроти ПП "Шегині" - це 1200 вантажівок, та ПП "Ягодин" - майже 900”, - сказав він.

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Також Демченко додав, що протягом доби певний рух вантажних транспортних засобів відбувається як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України, але "динаміки та інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає".

За його словами, на цих чотирьох напрямках найменший рух вантажівок фіксують в напрямку пункту пропуску "Ягодин", який є найбільшим з них, а до блокування щодоби в обох напрямках його могли перетинати 1200-1300 фур.

Також Демченко зазначив, що після розблокування руху через пункт пропуску на словацько-українському кордоні поки що у чергах перебуває понад 500 вантажівок.

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Блокада кордону польськими та словацькими перевізниками

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська", а з 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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1 грудня представники словацької спілки перевізників почали безстрокову акцію з блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород", який є єдиним КПП між Словаччиною та Україною для великовагових авто. Словацькі перевізники у такий спосіб приєдналися до польських страйкарів. Хоча вже 4 грудня дії учасників акції завершилися, проте Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке-Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

Угорські перевізники анонсували блокування пункту пропуску "Захонь-Чоп" на кордоні з Україною з понеділка, 11 грудня. Вони також вимагають скасувати "транспортний безвіз" для українців. За словами Демченка, угорські прикордонники повідомили ДПСУ про те, що саме кордон не блокуватиметься.

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"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.