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137 тисяч палестинців укриваються в будівлях ООН в Газі

Степан Смишляєв
9 жовтня 2023 р.

Можливості регіонального агентства ООН з прихистку людей у Газі майже вичерпані. Воно може прийняти 150 тисяч людей. При цьому перебування у будівлях, що контролює агентство, не гарантують повної безпеки.

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Авіаудари Ізраїлю по Газі
137 тисяч людей знайшли прихисток у школах, які контролює агенція ООН для допомоги палестинським біженцям у ГазіФото: Mahmud Hams/AFP

Станом на понеділок, 9 жовтня, близько 137 тисяч людей знайшли прихисток у школах, які контролює Близькосхідне агентство Організації Об'єднаних Націй для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАДОР, UNRWA) у Секторі Гази, повідомляє агенція AP.

За словами директорки агентства із зовнішніх комунікацій Тамари Алріфаї, загалом БАДОР контролює 79 шкіл у регіоні, які можуть вмістити 150 тисяч людей, таким чином їхні можливості для прихистку незабаром будуть вичерпані.

За даними БАДОР, під час атак у відповідь на напад палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, ізраїльська армія вже влучила у 14 будівель ООН, зауважує dpa. "Люди шукають притулку в будівлях ООН, тому що думають, що вони в безпеці. Однак досвід попередніх воєн показує, що в будівлях ООН також гинули люди", - зазначив речник агентства Аднан Абу Хасна.

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Гуманітарна ситуація дуже складна

Він додав, що гуманітарна ситуація у Секторі Гази суттєво загострилася. "Газа переповнена. Становище людей дуже складне", - зауважив речник. За словами Тамари Алріфаї, запасів пального у місті стане лише на 10 днів.

Агентство ООН закрило школи для навчання і припинило роздачу продуктів харчування. Майже 113 тисяч сімей чекають на продовольчу допомогу. У Секторі Гази майже 1,5 мільйона людей зареєстровані як біженці в БАДОР.

Як стверджують у міністерстві охорони здоров'я Палестини, станом на вечір 9 жовтня внаслідок атак Ізраїлю в Секторі Гази загинули 560 людей, ще 2900 - дістали поранень.

В уряді Ізраїлю повідомляють про понад 800 загиблих та більше 2600 поранених через атаки ХАМАСу. Також влада країни підтвердила захоплення бойовиками у заручники близько 150 людей.

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Авіаудари Ізраїлю по Газі

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