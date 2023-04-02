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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова негайно звільнити американського журналіста Евана ГершковичаФото: Olivier Douliery/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Блінкен зателефонував Лаврову через арешт журналіста WSJ

Степан Смишляєв
18 хв. тому

Держсекретар США під час телефонної розмови з головою МЗС РФ закликав негайно звільнити журналіста Евана Гершковича. Сергій Лавров у відповідь звинуватив Вашингтоні та західні ЗМІ у "нагнітанні".

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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим назвав "неприйнятним" затриманням РФ журналіста The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича. "Держсекретар закликав до його негайного звільнення", - повідомив у неділю, 2 квітня, Держдеп США.

Також Блінкен закликав звільнити ще одного громадянина США - Пола Вілана, колишнього морського піхотинця, засудженого в Росії за шпигунство.

"Держсекретар і міністр закордонних справ Лавров також обговорили важливість створення середовища, яке дозволяє дипломатичним представництвам виконувати свою роботу", - повідомили в американському зовнішньополітичному відомстві.

В Росії просять "не нагнітати"

Своєю чергою російське МЗС повідомляє, що Лавров під час розмови, яка відбулася "за ініціативи американської сторони", вказав на необхідність "поважати рішення російської влади".

"Наголошено на неприпустимості нагнітання офіційними особами у Вашингтоні та західними ЗМІ ажіотажу з явним наміром надати цій справі політичного забарвлення", - зазначили в МЗС.

Лавров наполягає, що Гершкович "був узятий на місці злочину при спробі отримання секретних відомостей", а під прикриттям журналістського статусу він збирав дані, що становлять державну таємницю.

Справа Гершковича

Про затримання кореспондента WSJ у Єкатеринбурзі стало відомо 30 березня. Пізніше того ж дня Гершковича заарештували до 29 травня у справі про "шпигунство". Гершкович став першим зарубіжним репортером, заарештованим за звинуваченням у шпигунстві в Росії з моменту закінчення "холодної війни".

У WSJ стверджують, що перед затриманням за журналістом стежили російські спецслужби, знімали його на відео та, ймовірно, прослуховували. Після арешту Гершковича Білий дім та Держдепартамент США закликали всіх американців, які перебувають у Росії, залишити країну. WSJ також закликало вислати всіх російських репортерів зі США.

З вимогою звільнити Евана Гершковича виступили президент США Джо Байден, понад 30 найбільших світових ЗМІ.

 

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