Блінкен в Сеулі - Північна Корея випробовує нову ракету

Випробування Північною Кореєю нової гіперзвукової ракети відбулося за два тижні до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, а також збіглося у часі з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Сеула.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що нова гіперзвукова ракетна система, випробувана цього тижня, допоможе стримувати суперників країни в Тихому океані - Японію та Південну Корею, повідомляє державна агенція KCNA у вівторок, 7 січня.

За твердженням Кіма, ракета, запущена 6 січня, нібито пролетіла 1500 кілометрів і рухалася зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку, перш ніж впасти в океан. Водночас за даними столиці Південної Кореї, ракета подолала відстань у понад 1100 кілометрів.

"Це, безумовно, план і зусилля для самозахисту, а не наступальний план і дії", - стверджує Кім. Він додав, що ефективність ракети "не може бути проігнорована в усьому світі", адже здатна "завдати серйозного військового удару по супернику, ефективно прорвавши при цьому будь-який щільний оборонний бар'єр".

Як пише KCNA, у двигуні ракети використали "нову сполуку вуглецевого волокна", яка, як попереджають експерти, може дозволити Пхеньяну вражати подальші цілі за допомогою технологій, до яких наразі мають доступ лише США, Росія і Китай. Під час запуску також використовувався "новий комплексний і ефективний метод" для системи управління польотом і наведенням ракети, заявила агенція.

Випробування відбулося за два тижні до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, а також збіглося у часі з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Сеула.