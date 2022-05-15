Блінкен у Берліні зустрівся з Кулебою

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій суботи, 14 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями першої половини неділі, 15 травня (час київський).

++14:50++

Італійська поліція заявила, що знешкодила кілька кібератак під час виступів у фіналі та голосування за учасників музичного конкурсу "Євробачення-2022", що відбувся в Турині. За даними поліції, за атаками могли стояти російські хакери з угруповання "Killnet".

++14:25++

Близько 2,5 тисячі бойовиків з Чеченської Республіки брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України в телеграм-каналі. За даними ГУР, з 2,5 тисячі найманців близько ста загинули, близько трьохсот зазнали поранень і понад шістдесят втекли з України, кинувши зброю і амуніцію. "Перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками жител, знущаннями над заручниками і мирними мешканцями, грабежами і розбоєм", - наголошується в повідомленні. Військова розвідка України оприлюднила список бойовиків з Чеченської республіки, які, за цими даними, в березні - травні 2022 року брали участь у російській агресії.

++13:40++

Фінляндія офіційно хоче стати членом НАТО. Країна подасть заявку на вступ до Альянсу, повідомили президент Фінляндії Саулі Нііністе та очільниця уряду цієї країни Санна Марін у неділю у Гельсінкі. Це рішення ще має схвалити фінський парламент, однак його згода вважається забезпеченою.

++13:20++

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомив, що продовжуються бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Воронове. За словами Гайдая, російські війська не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу Лисичанськ-Бахмут, щоб оточити українські війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Про це він написав у Telegram.

++13:00++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч у Берліні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки направляється в Україну. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався до споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку", - написав Кулеба в Twitter.

+12:25++

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що Україна зможе на найвищому рівні провести "Євробачення-2023". "Організація такого масштабного форуму - це і не просто, і не дешево, але в України вже є досвід, ми двічі приймали "Євробачення". Тому сумнівів, що ми все зробимо на найвищому рівні, у мене немає", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень. Щодо можливого місця проведення "Євробачення-2023" в Україні міністр зазначив, що і місто Маріуполь, і місто Калуш були б символічними, як і безліч інших міст, але поки що рано про це говорити. "Мені відписалися кілька європейських міністрів культури, які привітали з перемогою... і запропонували допомогу в організації "Євробачення", - додав Ткаченко.

++12:05++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) запевнила Швецію та Фінляндію в швидкому вступі до НАТО. Німеччина "дуже, дуже швидко" ратифікує приєднання обох країн до Північноатлантичного альянсу, сказала Бербок у кулуарах неформальних консультацій з колегами по НАТО, що відбуваються у Берліні. Також багато інших держав НАТО виступають за щонайшвидший процес ратифікації, додала міністерка.

++11:55++

Армія РФ у суботу, обстрілюючи українських військових, що перебувають на території металургійного комбінату "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, застосувала фосфорні або запальні бомби, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Маріуполь. Азовсталь. Знову - з неба, моря, землі. Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запальні або фосфорні бомби (висновок залишимо фахівцям). Самі окупанти стверджують, що були застосовані запальні снаряди 9М22С з термітними шарами", - написав Андрющенко в Telegram у неділю. Він уточнив, що температура горіння зазначених боєприпасів становить близько 2-2,5 тисячі градусів за Цельсієм, водночас зупинити горіння майже неможливо.

++11:40++

Росія втратила третину своїх військ, дислокованих біля кордонів з Україною до 24 лютого, повідомило міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Бойовий дух військ РФ, як і раніше, низький, їхня боєздатність падає, що, судячи з усього, продовжить перешкоджати воєнним діям Росії в Україні, вважають у британському міністерстві оборони. Окрім цього, у повідомленні зазначається, що наступ РФ на Донбасі втратив темп і значно відстав від графіку. За останній місяць Росія не змогла суттєво просунутись уперед, водночас зазнавала значних втрат. Ці затримки з великою ймовірністю посиляться через втрату критично важливих засобів забезпечення, таких як переправно-мостові засоби та розвідувальні безпілотні літальні апарати.

++11:05++

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, про влучення чотирьох ракет російських військ в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини внаслідок обстрілу на світанку в неділю. "Чотири ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований", - написав Козицький у Telegram. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає, по медичну допомогу ніхто не звертався. Як додав Козицький, дві ракети було збито українськими силами ППО.

++10:28++

Люди, які виїхали з Харкова після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, починають повертатися до міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. " Ми вчора спілкувалися з керівництвом "Укрзалізниці", вони додають необхідні вагони до поїздів, що прямують до Харкова з Львівського напрямку. У нас приблизно щодня зараз повертається близько 2 тисяч осіб і ця цифра щодня зростає", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону в неділю вранці. Він зазначив, що у зв'язку з цим перед місцевою владою стоїть завдання якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру, відновити рух громадського транспорту, а також вирішити проблему з житлом. "У метрополітені зараз проживає 4,5 тисячі осіб. Ми повинні забезпечити їх хоча б тимчасовим житлом, щоб налагоджувати інфраструктуру", - зазначив Синєгубов.

++09:45++

Уранці в неділю, 15 травня, українськими силами ППО знищено дві крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, що прямували до Львівської області, повідомили у Повітряному командуванні "Захід" ПС ЗСУ. "Запуск крилатих ракет здійснювався ймовірно з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищено дві крилаті ракети окупантів", - йдеться в повідомленні. Раніше Львівська ОВА повідомила, що близько 04.30 в неділю зафіксовано ракетний удар по одному з об'єктів військової інфраструктури Львівщини.

++09:15++

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл з боку України селища Середа Шебекінського району. "Один мирний мешканець постраждав, отримав осколкове поранення", - написав Гладков у себе в Telegram.

++08:45++

У суботу, 14 травня, російські війська завдали 11 артилерійських ударів по Луганщині та авіаудар по Лисичанську, четверо людей поранені, написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. "Руйнувань дуже багато", - заявив Гайдай. Також голова Луганської ОВА повідомив про потрапляння по будівлі технікуму та чергових пошкодженнях заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

++08:20++

О 4:30 неділі, 15 травня, російська армія завдала ракетного удару по одному з військових об'єктів Львівщини. Про це у Telegram написав голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, станом на цей час інформації про загиблих та травмованих немає.

++07:35++

У Нью-Йорку відбулася акція на підтримку українських військових, які продовжують утримувати територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, повідомляє "Укрінформ". Серед інших на мітингу виступив генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов. Він закликав світ продовжувати допомагати Україні зброєю та фінансами, а також запровадженням нових санкцій проти Росії.

++07:15++

Російські війська намагаються розвинути успіх на Бахмутському напрямку, повідомляє зранку у неділю генштаб ЗСУ. За цими даними, окупанти, незважаючи на втрати, продовжують вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. "Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні. Триває блокування та обстріли з авіації та артилерії українських підрозділів в місті Маріуполь в районі заводу "Азовсталь", зазначається у повідомленні. За цими даними, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито дванадцять атак, знищено вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять автомобілів російських військ. "Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках"- додали у генштабі.

++05.57++

Окрім голови Європейської Ради Шарля Мішеля та британського прем'єра Бориса Джонсона, Україну та гурт Kalush Orchestra з перемогою на "Євробаченні" привітали й інші європейські лідери. Зокрема, до музикантів звернулися також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen), верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель, президенти Литви та Естонії - Гітанас Науседа та Алар Каріс.

++05.10++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав жителів Німеччини змиритися з наслідками санкцій проти Росії. "Іноді вигідніше допомогти комусь і пережити короткий складний період, ніж сидіти вдома, дивитися телевізор і нічого не робити, просто дозволяючи проблемі зрештою постукати у твої двері", - сказав Кулеба в суботу ввечері в ефірі Bild TV. Він наголосив, що Україна запропонувала чесну угоду: "Дайте нам все, що нам потрібно, і ми стримуємо Росію і переможемо її в Україні, щоб вона ніколи не постукала у ваші двері".

++04.45++

Велика колона легкових автомобілів та вантажівок із біженцями із Маріуполя благополучно прибула до Запоріжжя, повідомляє у ніч на неділю агенція Reuters. Раніше людям довелося самостійно вибратися з Маріуполя та добиратися до Бердянська, а звідти їх вдалося вивезти на рятувальних маш инах до Запоріжжя. Раніше радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські військові пропустили в напрямку Запоріжжя величезну колону (від 500 до 1000 автомобілів) з жителями Маріуполя, які чекали на евакуацію більше трьох днів.

++04.26++

Малік Гарріс

Представник Німеччини на "Євробаченні" Малік Гарріс (Malik Harris) спокійно прийняв своє останнє місце у фіналі конкурсу і зрадів перемозі України. "Я дуже, дуже радий, що Україна перемогла, тому що я цього хотів", - сказав музикант, цитує агенція dpa.

++03.55++

Голова Європейської Ради Шарль Мішель привітав Україну з перемогою на "Євробаченні" та висловив сподівання, що наступного року конкурс відбудеться у Києві "у вільній і об'єднаній Україні".

++03.38++

14 травня зенітні ракетні війська українських Повітряних Сил ЗСУ збили 201-й військовий літак російських окупантів. "Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється", - повідомляється пізно ввечері у суботу на Facebook-сторінці Повітряних Сил ЗСУ. Окрім того, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

++03.05++

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон привітав Україну з перемогою на "Євробаченні". "Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - написав він у Twitter.

Зеленський: Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав Маріуполь

++02.12++

Президент України Володимир Зеленський після перемоги України на "Євробаченні-2022" заявив, що вірить, що одного дня учасників і гостей "Євробачення" прийматиме український Маріуполь. "Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" - написав президент у Facebook. Він подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу, а також всім, хто віддав за Україну свої голоси. "Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - додав Зеленський.

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++01.18++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично щодо можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. "Немає нічого поганого у припиненні вогню, якби воно було першим кроком до вирішення, за якого українську державну територію було б звільнено", - сказав Кулеба в інтерв'ю Bild TV у суботу. "Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо, щоб дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни", - додав український міністр.

++00.55++

Документальний фільм французького режисера Лупа Бюро про війну на сході України Trenches отримав головний приз на престижному мюнхенському кінофестивалі Dok.fest. Режисер під час зйомок супроводжував на Донбасі українських військових, які воюють проти проросійських сепаратистів.