Блінкен скасував зустріч із Лавровим через ескалацію з боку Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен відмінив заплановану на 24 лютого особисту зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві. Наразі "немає сенсу" проводити цей захід, оскільки Росія "чітко дала зрозуміти, що повністю відкидає дипломатію", повідомив глава американського зовнішньополітичного відомства. Вашингтон та його партнери завжди відкриті до дипломатичної взаємодії, проте Москві необхідно продемонструвати серйозні наміри, зазначив Блінкен увечері вівторка 23 лютого.

Президент США Джо Байден не має намірів зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі загострення ситуації на сході України, заявила також прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі 22 лютого.

За її словами, "нині це, звісно, не планується". Американська сторона не повністю "зачинятиме двері для дипломатії", але необхідною умовою для її успішного продовження є деескалація, підкреслила Псакі.

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Саміт Байдена та Путіна пропонував Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон 21 лютого запропонував провести зустріч лідерів США та РФ, попередньо провівши з кожним із них телефонні переговори. Сторони висловили свою попередню згоду, проте умовою для проведення зустрічі було те, що Москва не розпочне вторгнення в Україну.

Однак увечері того ж дня Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім розпорядився ввести війська РФ на території, які контролюють проросійські сепаратисти на сході України.

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