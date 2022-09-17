Блінкен про Ізюм: Ці звірства викликають жах

206-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 17 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіям суботи, 17 вересня (час київський).

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Україна останнім часом публічно не вимагає у США високоякісної зброї, як-от системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Gray Eagle, проте переговори між сторонами на цю тему не припинилися, повідомляє виданняPolitico . "В останні тижні відбулося зрушення від гучних закликів до постачання систем протиповітряної оборони та винищувачів до тихіших переговорів", - стверджує газета з посиланнями на джерела. Видання пише, що обговорення питання про постачання Patriot, "перебуває на ранній стадії в міноборони США, і остаточне рішення ухвалюватиме президент Джо Байден".

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Прем'єр Індії Моді засудив війну РФ в Україні

"Ми не перебуваємо в епосі війни", - сказав Нарендра Моді у Самарканді під час зустрічі з Путіним. За його словами, які наводить Reuters, у центрі уваги зараз повинні бути такі питання, як продукти харчування, добрива та безпека палива. Путін відповів, як повідомляють індійські ЗМІ, які перекладали слова президента РФ, що йому відома позиція Моді та занепокоєння, яке він постійно висловлює. За його словами, Росія робить усе можливе для найшвидшого завершення конфлікту. Але керівництво України відмовляється вести переговори.

Індія, як і Китай, відкидає санкції проти Росії. Оидві країни натомість збілишили закупівлі російської нафти та газу.

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Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка, повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Також українські війська уразили дев'ять районів зосередження живої сили та військової техніки росіян, три опорних пункти, тиловий пункт управління та дві позиції зенітних ракетних комплексів, зазначають у генштабі. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один безпілотник РФ, додають у зведенні.

Водночас російські війська продовжують завдавати удари по території України, в тому числі по помешканнях мирних громадян і об'єктах цивільної інфраструктури за допомогою авіації, ракет і обстрілів з РСЗВ. За минулу добу РФ завдала чотири ракетних і 24 авіаційних ударів, а також здійснила 72 обстрілів з РСЗВ. Постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів у різних областях.

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Очільниця міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс заявила, що AI була стривожена долею мирних жителів у Ізюмі ще у березні. Вона нагадала, що місто "зазнавало безжальних атак з боку російських військ" уже на четвертий день війни. За її словами, факти, що відкрилися напередодні, підтверджують найпохмуріші побоювання.

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Виявлення масових поховань та камер катувань у звільненому Ізюмі підтверджує попередні припущення експертів про те, що звірства у Бучі були не окремим випадком воєнних злочинів, а скоріше частиною російських звірств на окупованих Росією територіях. Про це йдеться у черговому звіті американськогоІнституту вивчення війни (ISW) . У квітні 2022 року наукова співробітниця ISW Наталія Бугаєва заявила, що "Буча - це мікрокосм умисної терористичної кампанії Росії проти українців, що спостерігається".

Блінкен і Макрон засудили масові убивства в Ізюмі

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Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен у зв'язку з інформацією зі звільненого Ізюма заявив про необхідність посилити підтримку українського народу. "Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок та дітей в Ізюмі викликають жах і повинні посилити нашу підтримку мужніх українців, які прагнуть звільнити свою рідну країну. Ми виступаємо на боці України для притягнення до відповідальності (винних. - Ред.) у цих злочинах" , - наголостив Блінкен у Twitter.

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Президент Франції Еммануель Макрон засудив факти масових вбивств і катувань в Ізюмі, виявлені після деокупації міста. "Я рішуче засуджую звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Нема миру без справедливості", - написав Макрон у Twitter.

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