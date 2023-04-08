Блінкен не бачить підстав для перемовин про перемир'я

Припинення вогню і переговори не повинні стати "ратифікацією" захоплення РФ територій Україні, наголошує Ентоні Блінкен. Він вважає, що Захід має зробити все можливе, щоб допомогти Києву повернути окуповані регіони.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною. Про це він заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest-France, опублікованому у п'ятницю, 7 квітня.

Якщо припинення вогню призведе до "практично ратифікації захоплення Росією певних територій в Україні, то це не стане справедливим та міцним миром", наголосив голова американського зовнішньополітичного відомства. За його словами, за таких умов це дало би можливість Росії реорганізувати війська, відпочити, а через певний час знову напасти.

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Блінкен виділив дві основні цілі

Держсекретар США наголосив, що перед Заходом наразі стоять дві цілі. Перша - зробити все можливе, щоб допомогти Україні повернути захоплені Росією території, зокрема через контрнаступ, який очікується в найближчі кілька тижнів.

Друга - допомогти Києву створити середньостроковий та довгостроковий потенціал для стримування агресії та для самозахисту. За словами Блінкена, будуть потрібні значні зусилля, щоб допомогти Україні відновитися від руйнувань. Крім того, поки Росія не змінить курс, "ми маємо зберігати безпрецедентний тиск" на Москву за допомогою санкцій та експортного контролю, наголосив він.

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Росія хоче переговорів на своїх умовах

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 7 квітня в Туреччині висловив думку, що діалог для досягнення миру в Україні може вестися лише з урахуванням необхідності обговорення того, "на яких засадах ґрунтуватиметься новий світопорядок".

У щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 7 квітня така позиція головного російського дипломата розцінена, як прояв незацікавленості РФ у "правомірних переговорах".

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Про плани Кремля розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі

Блінкен також прокоментував плани Кремля розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. "Передусім, ця риторика в черговий раз абсолютно безвідповідальна", - наголосив американський дипломат.

"Єдина країна, яка говорила про ядерну зброю чи погрожувала, приховано чи явно, її застосувати - і це у розпал агресії проти України, - це сама Росія", - зазначив він.