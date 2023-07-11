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Блінкен: На саміті НАТО Україна отримає потужну підтримку

Олена Перепадя
23 хв. тому

Альянс має намір продемонструвати практичним способом незмінну підтримку України, включно з підтримкою перспективи членства, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен (л) та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)
Держсекретар США Ентоні Блінкен (л) та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (архівне фото)Фото: Vadim Ghirdau/AFP/Getty Images

Україна отримає потужний пакет "політичної і практичної" підтримки від союзників по НАТО на саміті у Вільнюсі, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABC вранці у вівторок, 11 липня. "У нас є об'єднаний Альянс, який має намір продемонструвати дуже практичними способами свою незмінну підтримку України, включно з фактом членства", - наголосив Блінкен, цитує CNN.

Це стане чіткою демонстрацією прогресу, якого Україна досягла на шляху до членства, сказав Блінкен в іншому інтерв'ю NBC. "Це буде відображено в рішеннях саміту, а також робота, яку ще потрібно виконати", - зазначив він і окремо наголосив, що стати членом Альянсу у розпал війни Україна не зможе.

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У кулуарах саміту, який проходить 11-12 липня у столиці Литви, Блінкен разом з міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) наголосили, що нині Альянс "згуртованіший, ніж будь-коли", повідомляє dpa.

Бербок вкотре розкритикувала політику російського президента Володимира Путіна і з огляду на єдність НАТО зазначила: "Путін хотів нас роз'єднати. Путін хотів зруйнувати європейський мирний порядок, але досягнув протилежного результату".

Як повідомлялось, на вільнюському саміті НАТО Київ розраховував отримати чітке запрошення до членства в Альянсі, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Утім, США, як і Німеччина виступають однозначно проти членства в НАТО України, яка перебуває у стані війни. Не можуть члени НАТО досягти і згоди щодо того, як швидко і за яких умов Україна може приєднатися до Альянсу після війни. Президент України Володимир Зеленський розчаровний цією позицією членів Альянсу.

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