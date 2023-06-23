Блінкен і Гуттеріш обговорили зернову угоду

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш обговорили погрози з боку Росії не подовжувати її участь у Чорноморській зерновій ініціативі, термін дії якої спливає 17 липня. Про це держсекретар США повідомив у середу, 23 червня, у своєму мікроблозі Twitter.

"Я обговорив з генеральним секретарем ООН заяви Росії не продовжувати Чорноморську зернову ініціативу. Ми погодилися, що зернова ініціатива важлива для глобальної продовольчої безпеки і її призупинення матиме негативний вплив на країни, що розвиваються", - написав Блінкен.

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Раніше заступник глави генсека ООН Фархан Гак констатував, що експорт продовольства морським гуманітарним коридором значно скоротився з пікового значення в 4,2 мільйона метричних тонн у жовтні 2022 року до 1,3 мільйона метричних тонн у травні, що є "найнижчим обсягом з часу початку реалізації ініціативи минулого року". ООН вказала на необхідність прискорити операції і зробити все можливе для забезпечення продовження дії "життєво важливої угоди", що має бути продовжена 17 липня.

Погрози Москви

В минулому Москва не раз погрожувала вийти з угоди, відомої як "Чорноморська зернова ініціатива", укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, в разі якщо не будуть усунені перешкоди для її власних поставок зерна і добрив. Нинішня угода дозволяє безпечний експорт зерна і продовольства у воєнний час з трьох українських чорноморських портів.

Щоб переконати Росію погодитися на зернову угоду, торік було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким посадовці ООН погодилися сприяти експорту з РФ продовольства та добрив. Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, Москва заявляє, що накладені Заходом обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.