Благодійники Oxfam закликали до нового податку на багатство

За підрахунками Oxfam, п'ять найбагатших людей світу з 2020 року більш ніж подвоїли свої статки, а 5 мільярдів найбідніших людей у світі через інфляцію втратили 20 мільярдів доларів.

Міжнародне неурядове об'єднання Oxfam у своїй щорічній доповіді закликало запровадити додаткові податки на активи вартістю понад п'ять мільйонів доларів США на тлі посилення у світі проблеми соціальної нерівності. Про це йдеться в доповіді Oxfam, опублікованій у понеділок, 15 січня.

"У той час як мільярдам людей доводиться терпіти шокові хвилі пандемії, інфляції та війни, статки мільярдерів процвітають", - сказала виконавча голова Oxfam Germany Серап Алтінісік, презентуючи доповідь Inequality Inc. (Нерівність. - Ред.).

За підрахунками Oxfam, п'ять найбагатших людей світу з 2020 року більш ніж подвоїли свої статки - з 405 мільярдів до 869 мільярдів доларів. Усі мільярдери світу разом узяті стали з 2020 року на 3,3 трильйони доларів багатшими, підрахували в Oxfam. Це означає, що їхнє багатство зростало темпами втричі вищими за рівень інфляції, наголошують автори доповіді. При цьому за цей же період п'ять мільярдів найбідніших людей у світі через інфляцію втратили 20 мільярдів доларів.

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Пропозиція податку на багатих

"Нам потрібен податок на велике багатство, щоб надбагаті також робили свій справедливий внесок у загальне благо", - заявила Алтінісік. Зокрема, в Oxfam запропонували стягувати податок у два відсотки з активів вартістю понад п'ять мільйонів доларів, три відсотки з активів понад 50 мільйонів доларів і п'ять відсотків з активів, що перевищують мільярд доларів. Зібрані кошти пропонується інвестувати в захист клімату, освіту, охорону здоров'я та соціальне забезпечення.

За оцінками Oxfam, у Німеччині такий податок може принести 93,6 мільярда доларів на рік. Платити такі податки у ФРН будуть змушені близько 200 тисяч людей.

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