 Бізнес у ФРН використав не всю урядову допомогу для боротьби з пандемією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2021

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Новини

Бізнес у ФРН використав не всю урядову допомогу для боротьби з пандемією

З виділених урядом Німеччини для боротьби з наслідками пандемії 150 мільярдів євро компанії отримали лише чверть, підрахували економісти. Частково це пов'язано з жорсткими умовами отримання допомоги.

Багато німецьких підприємств не впорались з наслідками пандемії та були змушені закритися

Багато німецьких підприємств не впорались з наслідками пандемії та були змушені закритися

Німецькі компанії отримали набагато менше фінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії, ніж запланував уряд країни. "Лише частина бюджетної допомоги була виплачена компаніям, які постраждали від пандемії COVID-19. Частково це пов'язано з тим, що вимоги для участі в цій програмі були сформульовані суворо, щоб виключити зловживання", - заявила дослідниця Мюнхенського інституту економічних досліджень ifo Селіна Шульце-Шпюнтруп (Selina Schulze-Spüntrup) у четвер, 17 червня.

Загалом німецький уряд виділив 150 мільярдів євро на програми допомоги компаніям для боротьби з наслідками пандемії. З них були затребувані лише 24 відсотки. На екстрену допомогу уряд виділи 50 мільярдів євро, з яких була використана лише третина, підрахував інститут ifo.

Як відомо, у Німеччині для компенсації збитків бізнесу від епідемії коронавірусу було запроваджено безпрецедентну програму фінансової допомоги. Зокрема, компенсацію у розмірі до 50 тисяч євро на місяць (максимум три місяці) можуть отримати малі та середні підприємства усіх галузей - як організації, так і підприємці-фізичні особи. Ця допомога покриває частину виробничих витрат у період, коли підприємство "недоотримало" виручку внаслідок "локдауну". При цьому підприємство має засвідчити, що його обіг у місяць, на який воно запитує допомогу, впав на 40 або більше відсотків у порівнянні з цим же місяцем 2019 року.

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