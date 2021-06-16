Бізнес у ФРН використав не всю урядову допомогу для боротьби з пандемією

Німецькі компанії отримали набагато менше фінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії, ніж запланував уряд країни. "Лише частина бюджетної допомоги була виплачена компаніям, які постраждали від пандемії COVID-19. Частково це пов'язано з тим, що вимоги для участі в цій програмі були сформульовані суворо, щоб виключити зловживання", - заявила дослідниця Мюнхенського інституту економічних досліджень ifo Селіна Шульце-Шпюнтруп (Selina Schulze-Spüntrup) у четвер, 17 червня.

Загалом німецький уряд виділив 150 мільярдів євро на програми допомоги компаніям для боротьби з наслідками пандемії. З них були затребувані лише 24 відсотки. На екстрену допомогу уряд виділи 50 мільярдів євро, з яких була використана лише третина, підрахував інститут ifo.

Як відомо, у Німеччині для компенсації збитків бізнесу від епідемії коронавірусу було запроваджено безпрецедентну програму фінансової допомоги. Зокрема, компенсацію у розмірі до 50 тисяч євро на місяць (максимум три місяці) можуть отримати малі та середні підприємства усіх галузей - як організації, так і підприємці-фізичні особи. Ця допомога покриває частину виробничих витрат у період, коли підприємство "недоотримало" виручку внаслідок "локдауну". При цьому підприємство має засвідчити, що його обіг у місяць, на який воно запитує допомогу, впав на 40 або більше відсотків у порівнянні з цим же місяцем 2019 року.