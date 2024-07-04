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Битва за Часів Яр: ЗСУ відступили з мікрорайону "Канал"

Анастасія Шепелева
4 липня 2024 р.

Для збереження життів військових командування ухвалило рішення про відхід з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, пояснив речник ОСУВ "Хортиця". За даними аналітиків, росіяни обстрілами повністю зруйнували район.

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Напис "Донбас - це Україна" на тлі зруйнованої будівлі в Часовому Яру Донецької області
Напис "Донбас - це Україна" на тлі зруйнованої будівлі в Часовому ЯруФото: Photoshot/picture alliance

Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині, підтвердив у четвер, 4 липня, в ефірі національного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, утримувати позиції там було недоцільно після заходу російських окупантів. "Це загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників були зруйновані. Було прийняте рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції", - пояснив Волошин.

РФ продовжує штурмувати Часів Яр

Він додав, що війська РФ і далі продовжують штурми міста. Зокрема, минулої доби окупанти обстріляли Часів Яр 238 разів - переважно південну частину. За даними Волошина, росіяни прикривають свої штурми артилерійськими обстрілами, скиданням дронів. 

"За ту добу було знищено 78 окупантів на напрямку, 140 отримали поранення, двох наші військові взяли в полон. Також там було знищено кілька одиниць ворожої техніки: 1 САУ, 1 МТ-ЛБ, дві гаубиці та сім складів з боєприпасами противника", - розповів речник.

DeepState: район "Канал" знищений повністю

Напередодні аналітики DeepState повідомляли, що росіяни "повністю стерли" мікрорайон "Канал" в Часовому Яру. 

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