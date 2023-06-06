  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Бахмут: Зеленський дякує воїнам за "новини, яких ми чекаємо"

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Росія "істерично сприймає" просування ЗСУ на Бахмутському напрямку, заявив президент України та подякував оборонцям за "новини, яких ми очікуємо".

https://p.dw.com/p/4SEUx
В міноборони України повідомили про просування ЗСУ на окремих напрямках
Робота ЗСУ під БахмутомФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Росія "істерично сприймає" будь-яке просування Збройних сил України (ЗСУ) на Бахмутському напрямку, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками доби 5 червня та подякував українським військовим, "які дали за цей день саме ті новини, яких ми очікуємо".

"Бахмутський напрямок - молодці, воїни! Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!" - наголосив Зеленський. 

ЗСУ переходять до наступу

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, зокрема на Бахмутському.

"Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", - сказала Маляр.

Вона додала, що росіяни так активно запускають інформацію про контрнаступ України, щоби відволікти увагу від власної поразки на Бахмутському напрямку.

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський окупант біля Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі прапорів ЄС - синіх із жовтими зірками

Чи здатна Угорщина головувати в Раді ЄС?

Чи здатна Угорщина головувати в Раді ЄС?

Політика60 хв. тому
Ожочих отримати німецьке громадянство у ФРН стало більше

Громадянство у ФРН: рекорд 2022 року протримається недовго

Громадянство у ФРН: рекорд 2022 року протримається недовго

Політика18 год. тому
external

Контрнаступ ЗСУ: "Нам заходити в Донецьк і Луганськ"

Контрнаступ ЗСУ: "Нам заходити в Донецьк і Луганськ"

Конфлікти18 год. тому02:29 хв.
external

"Донецька Швейцарія": як відновлюється Святогірськ?

"Донецька Швейцарія": як відновлюється Святогірськ?

Суспільство20 год. тому03:29 хв.
Поліцейський автомобіль в Іспанії

В Іспанії розглянуть справу про контрабанду зброї з України

В Іспанії розглянуть справу про контрабанду зброї з України

Закон і право20 год. тому
Поліцейські витягають із фонтану Trevi екоактивістку

Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів

Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів

Суспільство23 год. тому
На головну сторінку