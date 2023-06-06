Бахмут: Зеленський дякує воїнам за "новини, яких ми чекаємо"

Росія "істерично сприймає" просування ЗСУ на Бахмутському напрямку, заявив президент України та подякував оборонцям за "новини, яких ми очікуємо".

Росія "істерично сприймає" будь-яке просування Збройних сил України (ЗСУ) на Бахмутському напрямку, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками доби 5 червня та подякував українським військовим, "які дали за цей день саме ті новини, яких ми очікуємо".

"Бахмутський напрямок - молодці, воїни! Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!" - наголосив Зеленський.

ЗСУ переходять до наступу

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, зокрема на Бахмутському.

"Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції", - сказала Маляр.

Вона додала, що росіяни так активно запускають інформацію про контрнаступ України, щоби відволікти увагу від власної поразки на Бахмутському напрямку.