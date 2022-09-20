  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Вибухи на кордоні Киргистану і Таджикістану під час конфлікту 16 вересня 2022
Вибухи на кордоні Киргистану і Таджикістану під час конфлікту 16 вересня 2022Фото: KYRGYZ BORDER GUARD SERVICE/REUTERS
ПолітикаТаджикистан

Бішкек та Душанбе підписали документ про мир на кордоні

Євгенія Наконечна | Олександра Іванова
2 год. тому

Глави держкомітетів національної безпеки Киргизстану та Таджикистану підписали робочий протокол щодо стабілізації обстановки на кордоні двох країн.

https://www.dw.com/uk/biskek-ta-dusanbe-pidpisali-dokument-pro-mir-na-kordoni/a-63177255

Киргизстан і Таджикистан підписали робочий протокол щодо стабілізації обстановки, збереження та зміцнення миру на кордоні двох країн. Про це повідомив журналістам у понеділок, 19 вересня, голова Державного комітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Камчібек Ташієв, який поставив свій підпис під цим документом з киргизької сторони. З боку Таджикистану протокол підписав голова ДКНБ Саймумін Ятімов.

Конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану

Ситуація на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном загострилася 14 вересня, коли на трьох її ділянках у Баткенському районі розпочалася перестрілка між прикордонниками.

Бішкек звинуватив Душанбе у стягуванні до кордону важкої бойової техніки та у використанні "всього арсеналу" для обстрілу території Киргизстану в спробі захопити її. МНС країни повідомило про евакуацію 136 тисяч людей із зони зіткнень, у Баткенському районі було введено режим надзвичайного стану.

У свою чергу, Таджикистан звинуватив киргизькі сили в обстрілі низки таджицьких прикордонних населених пунктів із "важкої зброї".

За даними Киргизстану, внаслідок загострення прикордонного конфлікту загинули 59 жителів країни, кількість постраждалих склала 183 особи. У свою чергу, Таджикистан оприлюднив дані про загибель щонайменше 33 таджицьких громадян, у тому числі жінок та дітей. Понад 23 особи отримали поранення.

Конфлікти на кордоні двох країн регулярно трапляються через відсутність маркування на приблизно 70 спірних ділянках. Загалом станом на липень 2022 року із 972 кілометрів кордону країни узгодили близько 600 кілометрів.

 

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто

Будапешт закликав ЄС зняти з розгляду нові санкції проти РФ

Конфлікти
25 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німецькі танки Leopard 2

Ішинґер про постачання зброї: Берлін має взяти ініціативу

Ішинґер про постачання зброї: Берлін має взяти ініціативу

Конфлікти
29 хв. тому
Паспорт громадянина Російської Федерації (архівне фото)

Що робити з паспортами від окупантів?

Що робити з паспортами від окупантів?

Політика
1 год. тому
Південноукраїнська АЕС

Південноукраїнська АЕС після російського обстрілу

Південноукраїнська АЕС після російського обстрілу

Конфлікти
15 год. тому
Російське бомбардування пологового будинку в Маріуполі - один із прикладів імовірних воєнних злочинів

Правозахисниця: Воєнні злочини розслідуватимуть десятиліття

Правозахисниця: Воєнні злочини розслідуватимуть десятиліття

Конфлікти
18 год. тому
Протест антироялістів у Великобританії

"Не мій король" - протести антироялістів у Великобританії

"Не мій король" - протести антироялістів у Великобританії

Політика
18 год. тому
Німецький вітропарк у Північному морі

Морські вітропарки стануть основою електроенергетики Європи

Морські вітропарки стануть основою електроенергетики Європи

Економіка
22 год. тому
На головну сторінку