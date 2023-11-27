Нетаньяху сигналізує готовність до продовження тиші у Газі

Прем'єр Ізраїлю вітає можливість звільнення ізраїльських заручників, захоплених ХАМАСом. Раніше бойовики заявили про бажання продовжити режим тиші з Ізраїлем для звільнення з в'язниць палестинців.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сигналізує готовність до продовження режиму припинення вогню у Секторі Гази. У понеділок, 27 листопала, після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом він заявив, що вітає можливість звільнення кожного наступного дня ще десятьох ізраїльських заручників.

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Незадовго до цього терористична ісламістська організація ХАМАС заявила, що воліє продовжити встановлений на чотири дні режим припинення вогню в Секторі Гази, повідомили агенція Reuters та онлайн-видання The Times of Israel із посиланням на заяву бойовиків.

Умовою для продовження режиму тиші в ХАМАС називають "серйозні зусилля з боку Ізраїлю, спрямовані на збільшення кількості палестинців, яких випускають з в'язниць країни", ідеться у повідомленнях. На даний час з ізраїльських в'язниць випустили 117 палестинських ув'язнених, ще 40 планують звільнити 27 листопада. У списку Ізраїлю з кандидатами на вихід із в'язниці ще близько 150 осіб, нагадує газета The Times of Israel.

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Угода про припинення вогню

За умовами угоди за кожен додатковий день режиму припинення вогню ХАМАС має звільняти ще 10 заручників. Угода, схвалена кабінетом міністрів Ізраїлю, передбачає, що цей принцип продовження може бути задіяний максимум на 10 днів і поширюватися на звільнення 300 палестинських ув'язнених. Після цього для продовження угоди буде потрібно новий вотум уряду.

Нагадаємо, з 24 листопада за посередництва Катару між Ізраїлем і ХАМАСом на чотири дні було досягнуто тимчасового припинення вогню. Умови тиші, крім обміну заручників та ув'яхнених, передбачають призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний доступ у всі райони Сектора 200 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок з паливом.