24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 29 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями суботи, 30 квітня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 65-й дня війни заявив, що РФ робить все, щоби знищити життя на Донбасі. "Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то в них іще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас. Як вони зробили це з Маріуполем", - сказав він.

Білий дім: Путіну не місце на саміті Великої двадцятки

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Білий дім передав Індонезії, яка прийматиме саміт Великої двадцятки, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча лідер країни-господарки оголосив 29 квітня, що президент РФ Володимир Путін прийняв запрошення взяти участь. Про це повідомляє американське видання СNN.

Прессекретарка адміністрації американського президента Джен Псакі зазначила, що до саміту лишилося ще шість місяців, і не повідомила, чи візьме в ньому участь президент США Джо Байден, але наголосила, що його позиція щодо присутності РФ там - дуже чітка. "Президент публічно висловив своє несприйняття того, щоби Путін брав участь в G20. Ми висловили свою думку, публічно і приватно, що не вважаємо, що РФ повинна бути частиною", - сказала Псакі.

Нагадаємо, що Індонезія також запросила Україну до участі в саміті великої двадцятки. До G20 входять: Європейський Союз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина та Південна Африка.

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