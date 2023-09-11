За корупцію в уряді відповідальний Зеленський - опитування

78 відсотків українців вважають, що президент України Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, з'ясували соціологи.

Улітку 78 відсотків опитаних українців вважали, що президент України Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Про це свідчать оприлюднені в понеділок, 11 вересня, результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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За підсумками дослідження, лише 18 відсотків не згодні з цим твердженням.

Старші покоління вимогливіші до глави держави, ніж молодь

Соціологи також виявили, що "українці старшого віку більш вимогливі до президента, ніж молодь". "Якщо серед опитаних віком 18-29 років 70 відсотків погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+ частка критично налаштованих зростає до 81 відсотка. Інших суттєвих відмінностей - за матеріальним становищем чи регіоном проживання - немає", - наголошують ініціатори дослідження.

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Опитування проводили з 3 до 17 липня 2023 року методом face-to-face у всіх регіонах України, крім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей. У Запорізькій і Харківській областях опитування проводили лише на територіях, контрольованих урядом України та на яких не точаться бойові дії.

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Під час дослідження громадської думки було опитано 2 011 респондентів віком від 18 років.