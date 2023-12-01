Опитування: 75% українців готувалися до відключень світла

Українці песимістично оцінюють перспективи економічної ситуації в країні і переважно не будують планів на майбутнє, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Більшість українців - 51 відсоток - очікує, що ситуація з загрозами з боку РФ для Україні цієї зими залишиться незмінною, свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг", опубліковані у п'ятницю, 1 грудня. Ще 25 відсотків очікують взимку на покращення ситуації, а 21 відсоток - на погіршення.

Як зазначають соціологи, більш позитивні прогнози стосовно ситуації загалом переважають серед жителів центральних регіонів, старших людей та незаможних громадян: серед них приблизно третина вірять у покращення.

Також українці очікують взимку покращення ситуації на фронті, але погіршення в економіці, встановили соціологи. Так, у покращення ситуації на фронті вірить 46 відсотків опитаних. Натомість 34 відсотки респондентів заявили, що очікують на погіршення економічної ситуації в країні, 43 відсотки - не чекають жодних змін.

75 відсотків готувалися до перебоїв із світлом взимку

Водночас, як зазначають соціологи, оцінки потенційної ситуації з енергопостачанням цієї зими є позитивними: опитані українці вважають, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком (41 відсоток) або ж буде такою ж як минулого року (49 відсотків).

Майже 75 відсотків опитаних українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Серед найбільш популярних заходів підготовки - покупка ліхтариків та батарейок, підготовка запасів їжі, купівля акумуляторів та генераторів, а також підготовка запасів питної води. Кожного з названих заходів вжили більше половини опитаних.

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Більшість респондентів (74 відсотки), повідомили, що у випадку відсутності електроенергії протягом тижня не планують покидати своє житло. Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце: 11 відсотків - в межах населеного пункту, вісім відсотків - в інший населений пункт, три відсотки - у тимчасове місце проживання, два відсотки - за кордон.

Оцінка загроз українцями

60 відсотків опитаних вважає, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати в розвагах і покупках, і, як зазначили у "Рейтингу", за два роки війни ці показники практично не змінились. 36 відсотків респондентів думають навпаки - що потрібно намагатися жити повноцінним життям під час війни.

Майже 80 відсотків українців почуваються безпечно у своєму населеному пункті. Але водночас кожен другий респондент сьогодні не будує жодних планів наперед взагалі, визначили соціологи.

Близько третини опитаних українців оцінюють загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту як високу. Найбільше таких серед мешканців Києва (57 відсотків), а також прифронтових та деокупованих територій (близько 42 відсотка).