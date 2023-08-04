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ПолітикаНімеччина

Більшість німців проти участі правопопулістської АдН в уряді

Сергій Ромашенко
2 год. тому

Участі "Альтернативи для Німеччини" в уряді ФРН більшість німців не бажає, свідчить соціологія. Однак кількість тих, хто згоден на співпрацю з правими популістами, зростає.

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АдН святкує перемогу свого кандидата в окрузі Зоннеберг у Тюрингії, 25 червня 2023
Успіх правих популістів з АдН на місцевих виборах у Тюрингії, червень 2023 рокуФото: Jacob Schröter/IMAGO

Більшість населення ФРН виступає проти участі правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у майбутньому уряді. Водночас зростає кількість тих, хто вважає, що інші партії мають бути готовими розглядати можливість співпраці з АдН. Про це свідчать результати опитування, проведені соціологічним інститутом YouGov і оприлюднені в п'ятницю, 4 серпня.

41 відсоток респондентів вважає, що інші політичні партії мають унеможливлювати співпрацю з правими популістами. У середині липня такої думки дотримувалися 47 відсотків опитаних. 

Опитування провели напередодні дебатів щодо суперечливої заяви глави опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца (Friedrich Merz). На тлі зростання популярності АДН серед німецького населення Мерц сказав: "Нам слід змиритися з цим. І на комунальному рівні, звичайно, потрібно шукати шляхи, як нам спільно облаштовувати місто, федеральну землю, земельний округ".

Після різкої критики з боку однопартійців Мерц запевнив ХДС у прихильності до закріпленого в 2018 році принципу, за яким партія виключає можливість коаліції та співпраці з Лівою партією та АдН.

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АдН нарощує рейтинги та представленість

За останніми даними соціологів, рейтинг АдН зріс до 22 відсотків, і тепер вона відстає на чотири відсотки від лідера опитування - опозиційних Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів. Водночас Соціально-демократичну партію, членом якої є канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), АдН випереджає на чотири відсотки. 

До цього АдН мала успіх на регіональних виборах. Так, в одному з невеликих міст у Саксонії-Ангальт представника партії обрали бургомістром, а в Тюрингії інший її представник став головою адміністрації округу. Після успіху на виборах у Тюрингії підтримка на адресу АдН пролунала в неонацистському таборі - відомий правий екстреміст Міхаель Брюк (Michael Brück) привітав партію. 

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Чим відома "Альтернатива для Німеччини"

Зростанням рейтингів правопопулістів стривожені політичні опоненти, єврейські організації та мігранти. "АдН", заснована в 2013 році, відома передусім своєю антимігрантською позицією. Її рейтинги ростуть попри політичні скандали, афери з пожертвуваннями, зв'язки з правими екстремістами та ксенофобські висловлювання. Окремі чинні та колишні партійні функціонери неодноразово позитивно відгукалися про фашизм та націонал-соціалізм Адольфа Гітлера.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України АдН послідовно виступає проти військової допомоги Києву. В партії різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд ФРН у "розпалюванні війни", а рішення постачати танки Leopard-2 керівництво політичної сили назвало "катастрофічним".

У березні 2021 року АдН отримала від Федерального відомства з охорони конституції (німецька служба контррозвідки. - Ред.) статус "підозрюваної у правоекстремістських устремліннях" і перебуває під наглядом. Правонаціоналістичне об'єднання АдН "Крило" оголосили правоекстремістським офіційно. В квітні цього року екстремістською організацією визнали і молодіжну організацію партії - "Молодіжну альтернативу". 

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