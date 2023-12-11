Більшість країн ЄС - за нарощування допомоги Україні

На тлі посилення російської агресії Брюссель розпочав діалог із Києвом у формі експертних консультацій на тему майбутніх зобов'язань ЄС перед Україною у сфері безпеки. Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 11 грудня.

"Ми повинні постачати військову допомогу і одночасно працювати над передбачуваним довгостроковим фінансуванням, - зазначив Боррель. - Сьогодні переважна більшість міністрів чітко заявили: зараз не на часі послаблювати нашу підтримку України. Навпаки, наразі потрібно збільшити і прискорити її". Щодо досі не виплаченого Києву восьмого траншу військової допомоги з Європейського фонду миру, а також нового поповнення фонду коштами на суму 5 мільярдів євро, призначеними для ЗСУ, то вказівки щодо цього мають дати лідери країн Євросоюзу на саміті 14-15 грудня в Брюсселі, повідомив верховний дипломат ЄС.

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За його словами, міністри закордонних справ підкреслили: "майбутнє, безпека і стабільність" Євросоюзу залежать від обороноздатності України. Її жителі б'ються на полі бою і посилено працюють над продовженням реформ та євроінтеграцією, нагадав Боррель.

ЄС збільшує місію у Вірменії

Того ж дня міністри закордонних справ країн ЄС вирішили розширити цивільну місію у Вірменії зі 138 до 209 осіб. Це демонструє прихильність Євросоюзу до стабілізації ситуації на кордоні та його прагнення зробити внесок у процес врегулювання, заявив Боррель. "Ми вважаємо, що зараз з'явився історичний шанс досягти миру в регіоні. З'явилася така можливість, і ми маємо намір і далі підтримувати ці зусилля, спільно працюючи і з Вірменією, і з Азербайджаном", - зауважив він.

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Цивільна місія Європейського Союзу у Вірменії (EUMA) розпочала роботу 20 лютого 2023 року. Це нейтральна місія, яка діє виключно на вірменській території та не має виконавчої функції, зазначено в заяві Ради ЄС. Вона розрахована на два роки з метою сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Цивільна місія Європейського Союзу у Вірменії (EUMA) розпочала роботу 20 лютого 2023 року. Це нейтральна місія, яка діє виключно на вірменській території та не має виконавчої функції, зазначено в заяві Ради ЄС. Вона розрахована на два роки з метою сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.