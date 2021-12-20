Більшість жителів Гонконгу проігнорували суперечливі вибори

У Гонконгу за рекордно низької явки завершилися вибори до Законодавчої ради - перші з моменту розгону демократичного руху. Лише 30 відсотків зареєстрованих виборців взяли участь у голосуванні, повідомив у понеділок, 20 грудня, голова виборчої комісії Гонконгу Барнабас Фунг.

Ці вибори проходили за новими правилами. У березні 2021 року влада Китаю ухвалила поправки до закону про вибори. Відповідно до них з 90 депутатів лише 20 можна було обрати шляхом прямого голосування в округах, утворених за географічним принципом (раніше було 35). При цьому переважна більшість місць була зарезервована для представників дружніх Пекіну груп інтересів.

Окрім того, балотуватися до парламенту Гонконгу могли лише "патріоти" - усі 153 кандидати пройшли перевірку на лояльність до офіційного Пекіна.

Читайте також: Китай обіцяє "мирне возз'єднання" з Тайванем, острів відстоюватиме незалежність

На нинішніх виборах встановлено заборону на псування і кидання в урну зіпсованих бюлетенів і заборону на підбурювання інших до бойкоту виборів. Порушникам загрожує до трьох років ув’язнення та штраф у 25,6 тисячі доларів.

Активісти закликали не брати участь у виборах

Найбільші продемократичні партії Гонконгу своїх кандидатів висунути не змогли. Десятки впливових представників опозиції, зокрема ті, що отримали місця в парламенті на попередніх виборах, були відправлені до в'язниці за порушення так званого "закону про національну безпеку". Інші були виключені із виборчих списків або, рятуючись від репресій, втекли за кордон.

Численні гонконгські активісти, які перебувають у вигнанні, закликали не брати участь у виборах. Своєю чергою влада КНР видала ордери на арешт активістів, які закликали бойкотувати вибори.

Нагадаємо, у 2019-2020 роках Гонконг охопилахвиля масових протестів проти посилення впливу Пекіна та ухвалення ним рішень, що обмежують громадянські свободи мешканців автономного округу. Згодом після ухваленого закону про національну безпеку Гонконгу багато правозахисників, політиків та активістів опинилися у в'язниці або емігрували.

Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, який називають фінансовим центром країни. Великобританія повернула його Китаю у 1997 році після сторічної оренди внаслідок розширення колоніального впливу королівства у 19 столітті.