Більшість жителів Гонконгу проігнорували суперечливі вибори

У Гонконгу за рекордно низької явки завершилися вибори до Законодавчої ради - перші з моменту розгону демократичного руху. Лише 30 відсотків зареєстрованих виборців взяли участь у голосуванні, повідомив у понеділок, 20 грудня, голова виборчої комісії Гонконгу Барнабас Фунг.
Ці вибори проходили за новими правилами. У березні 2021 року влада Китаю ухвалила поправки до закону про вибори. Відповідно до них з 90 депутатів лише 20 можна було обрати шляхом прямого голосування в округах, утворених за географічним принципом (раніше було 35). При цьому переважна більшість місць була зарезервована для представників дружніх Пекіну груп інтересів.
Окрім того, балотуватися до парламенту Гонконгу могли лише "патріоти" - усі 153 кандидати пройшли перевірку на лояльність до офіційного Пекіна.
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На нинішніх виборах встановлено заборону на псування і кидання в урну зіпсованих бюлетенів і заборону на підбурювання інших до бойкоту виборів. Порушникам загрожує до трьох років ув’язнення та штраф у 25,6 тисячі доларів.
Активісти закликали не брати участь у виборах
Найбільші продемократичні партії Гонконгу своїх кандидатів висунути не змогли. Десятки впливових представників опозиції, зокрема ті, що отримали місця в парламенті на попередніх виборах, були відправлені до в'язниці за порушення так званого "закону про національну безпеку". Інші були виключені із виборчих списків або, рятуючись від репресій, втекли за кордон.
Численні гонконгські активісти, які перебувають у вигнанні, закликали не брати участь у виборах. Своєю чергою влада КНР видала ордери на арешт активістів, які закликали бойкотувати вибори.
Нагадаємо, у 2019-2020 роках Гонконг охопилахвиля масових протестів проти посилення впливу Пекіна та ухвалення ним рішень, що обмежують громадянські свободи мешканців автономного округу. Згодом після ухваленого закону про національну безпеку Гонконгу багато правозахисників, політиків та активістів опинилися у в'язниці або емігрували.
Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, який називають фінансовим центром країни. Великобританія повернула його Китаю у 1997 році після сторічної оренди внаслідок розширення колоніального впливу королівства у 19 столітті.
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Демократія у картинках
Політичні ігри
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Демократія у картинках
Проблема вибору
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Демократія у картинках
Усе схоплено
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Демократія у картинках
На батьківщині демократії
"Греція була, є і завжди буде синонімом демократії. Нині в країні – соціальні проблеми, пов'язані з політикою заощадження. Сподіваємося, що прапор демократії все одно буде високо майоріти", - каже відомий грецький художник-карикатурист Бас Мітропулос, який у свої 76 років бачив достатньо криз.
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Демократія у картинках
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"Якби демократію уособлювали не США, ця форма правління могла б завоювати симпатії людей на Близькому Сході", - вважає єгиптянин Дж.Ф. Анділ. Вже в 19 років він влучно критикував карикатурами ситуацію на своїй батьківщині. У нього навіть виборча урна плаче – через фальсифікації. З 2011 року він малює для популярної єгипетської газети Egypt Independent.
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Демократія у картинках
Куди прямувати далі?
"Америка – це демократія з багатьма голосами, і всі волають щось інше: поверни ліворуч, Дядечко Сем, поверни праворуч! Однак у пустелі нікуди не повернеш", - американець Майк Лестер критикує брак реформ у країні. Його влучні карикатури здобули вже багато нагород, зокрема національної спілки карикатуристів США.
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Демократія у картинках
Технічні проблеми…
Ґомаа Фарахат з Каїра – карикатурист із досвідом. Його кусючі малюнки люблять не лише у Єгипті, він регулярно працює на американські, європейські та азійські газети. Якщо у Єгипті демократія переживає складності, пов'язані, зокрема, із достовірністю результатів виборів, то нинішнє становище у Сирії просто катастрофічне, вважає він.
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Демократія у картинках
Швидка допомога пацієнту євро
Антоніо Месамадеро починав кур'єром у газеті Diario de Granada, а тепер сам є знаним журналістом та карикатуристом. "Більшість політиків в Іспанії хочуть урвати найбільший шмат пирога, у пошані – корупція замість скромності", - критикує він. Чи врятують рецепти німецької канцлерки Меркель президента Рахоя, сумнівно. У будь-якому разі демократія – на лікарняному ліжку.
Автор: Сюзанне Кордс, Захар Бутирський