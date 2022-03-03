Більшість німців підтримує курс уряду Німеччини на підтримку України

Згідно з опитуванням, майже кожен третій німець хоче надати допомогу народу України через війну. Результати опитування, що провела компанія YouGov, опублікували в четвер, 3 березня. Близько 30 відсотків опитаних готові пожертвувати кошти або речі українцям. 13 відсотків респондентів сказали, що вже пожертвували гроші чи інші речі для України. Понад третина німців не хоче жертвувати через війну в Україні. Решта не дала жодної відповіді.

Читайте також: Підтримка вступу України до НАТО та ЄС найвища з 2014 року - опитування

За даними ООН, від початку російського вторгнення в Україну з країни втекли понад мільйон людей. У багатьох містах Німеччини фонди та приватні ініціативи збирають гроші та речі для людей, які постраждали від війни.

Більше половини опитаного населення з правом голосу (53 відсотки) оцінили реакцію німецького уряду на напад Росії на Україну як належну. 82 відсотки підтримують відключення важливих російських банків від платіжної системи SWIFT. 65 відсотків опитаних німців вітають призупинення сертифікації газогону "Північний потік-2". Понад 60 відсотків - підтримують надання Україні летальної зброї. Лише тиждень тому цей показник становив 20 відсотків.

За даними іншого опитування, яке провела телерадіокомпанія ARD, більшість німців підтримують план федерального уряду щодо значного збільшення їхніх щорічних витрат на оборону. 69 відсотків опитаних сказали, що збільнення витрат що мінімум двох відсотків валового внутрішнього продукту є правильним. 19 відсотків вважають збільшення витрат на оборону неправильним. 65 відсотків схвалюють створення спеціального фонду в 100 мільярдів євро для Бундесверу.