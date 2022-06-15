Більше третини німців нарікають на повільний інтернет - опитування

Більше третини жителів Німеччини скаржиться на повільний інтернет. Про це у середу, 15 червня, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на результати опитування, яке на замовлення франкфуртського інтернет-хабу DE-CIX провела британська компанія YouGov, що займається ринковими дослідженнями.

"У 38 відсотків користувачів (інтернету - Ред.) у ФРН кілька разів на тиждень, а іноді й щодня, виникають суттєві затримки у роботі мережі", - свідчать результати опитування.

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На думку опитаних, якість інтернет-послуг у Німеччині дещо погіршилася на другий рік пандемії коронавірусу. Торік цей показник становив 33,5 відсотка.

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Лише 8 відсотків опитаних сказали, що ніколи не мали проблем з доступом до інтернету.

Найбільше від технічних проблем потерпає молоде покоління та ті, хто працює з дому. Утім, на проблеми з інтернетом нарікають і люди старші 55 років - 34 відсотки респондентів.

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Дані опитування також показали, що найчастіше такі проблеми виникають у міських жителів. Серед причин повільної роботи інтернету респонденти називають високе навантаження на лінії - 41 відсоток, недостатнє охоплення локальної мережі - 32 відсотка та недостатню пропускну здатність обробки даних.