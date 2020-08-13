Білоруського журналіста Олександра Буракова звільнили

Білоруського журналіста, який співпрацює з DW, Олександра Буракова-старшого звільнили з ізолятора тимчасового тримання в Могильові, де він відбував 10 діб адміністративного арешту. Бураков вийшов на свободу пізно ввечері в суботу, 15 серпня. У розмові з DW відразу після звільнення журналіст розповів, що весь цей час не знав, що відбувається в країні, оскільки в одиночній камері, де він сидів, відключили радіо.

"Я знаходився в повному інформаційному вакуумі, - розповів Бураков. - Тільки зараз дізнався, що під час протестів загинули люди, і я в шоці". За словами журналіста, співробітники ізолятора поводились з ним коректно. "Багато хто з них зізналися, що на виборах голосували за Світлану Тихановську", - зазначив журналіст.

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За словами Буракова, 11 серпня на поверх, де він сидів, привезли близько 30 нових затриманих. "11 числа в ізоляторі був аврал, було зрозуміло, що не вистачає співробітників, нас навіть не вивели на прогулянку. Наступні три дні обстановка була нервова", - розповів журналіст. Після президентських виборів, що відбулись 9 серпня, у Могильові, як і в інших містах Білорусі, проходять акції протесту. За даними правозахисного центру "Весна", в день виборів і в ніч після них в регіонах, включаючи Могильов, Гродно, Вітебськ та інші міста, було затримано 111 осіб.

Журналіста заарештовували двічі за чотири місяці

Олександра Буракова затримали за чотири дні до президентських виборів. Увечері 5 серпня машину журналіста зупинили співробітники Державної автомобільної інспекції (ДАІ). Вони заявили, що підозрюють його в "перевезенні контрафактного алкоголю" і зажадали відкрити багажник. Після того, як в багажнику нічого не знайшли, співробітники ДАІ припустили, що автомобіль, на якому журналіст їздить з 2013 року, угнаний, а ідентифікаційний номер транспортного засобу може бути підробленим. Буракова доставили до відділка і допитали.

Через кілька годин Буракова відпустили, проте відразу ж затримали знову. Коли журналіст виходив з території РВВС, поруч з ним опинилась незнайома жінка, яка несподівано почала "опускатися вниз", розповів Бураков. "У цей момент підійшли співробітники РВВС і знову мене повели. Я встиг пройти буквально чотири кроки", - додав він. За словами журналіста, в заяві жінка написала, що зробила Буракову зауваження, після чого він нецензурно вилаяв її і штовхнув в груди. "А я навіть її не бачив і спочатку не зрозумів, що відбувається", - наголосив журналіст у розмові з DW. 7 серпня суд призначив йому 10 діб арешту за статтею про дрібне хуліганство. При цьому постраждала на засіданні не була присутня, зазначив Бураков. Він упевнений, що "все це фарс, превентивне затримання журналіста перед виборами".

Медіакомпанія Deutsche Welle рішуче засудила арешт журналіста. Генеральний директор DW Петер Лімбург (Peter Limbourg) висловив послу Республіки Білорусь в ФРН Денису Сидоренку протест щодо дій відносно Буракова. У листі, направленому послу 7 серпня, Лімбург назвав подію "очевидним актом державного свавілля" і "кричущим нехтуванням міжнародно визнаних норм свободи преси". "Викладені причини його арешту, а також обвинувальне рішення можуть бути витлумачені тільки як надуманий привід для перешкоджання критичній і незалежній журналістиці за кілька днів до президентських виборів у Білорусі", - йдеться в листі.

Це вже другий арешт Олександра Буракова за останні чотири місяці. У травні суд засудив його до 10 діб адміністративного арешту за звинуваченням в участі в несанкціонованій акції. Бураков був затриманий 8 травня за те, що двома днями раніше брав участь в несанкціонованому масовому заході. За словами самого Буракова, в акції він не брав участі, але був присутній як журналіст і правозахисник.

Десятки журналістів затримані в ході протестів в Білорусі

За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), десятки кореспондентів білоруських та іноземних ЗМІ були зтримані під час виборчої кампанії і після президентських виборів.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловила серйозну стурбованість затриманнями і побиттям журналістів в Білорусі і зажадала від країн Євросоюзу вжити заходів щодо керівництва країни. "Така атака на свободу преси, особливо в європейській країні, абсолютно неприпустима, - йдеться в заяві" Репортерів без кордонів ", оприлюдненій 14 серпня. - Якщо атаки не будуть негайно припинені, Європейський Союз повинен задуматися про подальші заходи та, наприклад, накласти санкції на людей, що несуть політичну відповідальність в Білорусі".

14 серпня країни ЄС домовилися запровадити санкції щодо офіційних осіб Білорусі, відповідальних за жорстоке придушення масових протестів після президентських виборів.