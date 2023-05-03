Білоруського журналіста Протасевича засудили до 8 років

Суд у Мінську ухвалив вирок у справі колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. У середу, 3 травня, Протасевича визнали винним у скоєнні низки злочинів і засудили до восьми років позбавлення волі. Прокуратура Білорусі раніше вимагала засудити журналіста до 10 років. Протасевич залишиться під домашнім арештом до набуття вироком чинності.

Виступаючи раніше з обвинуваченням, прокуратура просила суд врахувати, що колишній головред Nexta виконав умови досудової угоди, і тому як покарання за низкою статей йому не може бути призначено більше ніж половину максимального строку, а ще за низкою статей - не більше ніж дві третини строку.

Тим часом засновник Nexta Степан Путило засуджений до 20 років позбавлення волі, а колишній редактор Telegram-каналу Ян Рудик - до 19 років. Вони перебувають за кордоном, і їх судять заочно.

Справа Nexta

Суд у справі Nexta розпочався в лютому 2023 року. Обвинуваченим інкримінували вчинення понад півтори тисячі злочинів, зокрема за статтями про організацію масових заворушень, заклики до санкцій щодо Білорусі, створення або керівництво екстремістським формуванням, а також змову з метою захоплення влади. Путила обвинуватили за 13 кримінальними статтями, Рудика - за 12, а Протасевича - за 11 статтями.

У квітні суд посилив обвинувачення щодо Протасевича і закинув йому, крім "організації масових заворушень" і "змови з метою захоплення влади й розпалювання ворожнечі", також "повторне керівництво екстремістським формуванням". За даними слідства, Протасевич у травні-вересні 2020 року був головредом каналу Nexta, який широко висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні того ж року. У жовтні 2020-го Протасевич переїхав із Варшави до Вільнюса і до травня 2021-го відповідав за роботу Telegram-каналу "Беларусь головного мозга".

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Літак Ryanair посадили заради затримання Протасевича

Протасевича затримали в Мінську 23 травня 2021 року, коли білоруські диспетчери змусили літак авіакомпанії Ryanair, яким він летів з Афін до Вільнюса, екстрено сісти в аеропорту через повідомлення про "мінування". Як згодом встановило розслідування Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), повідомлення про бомбу було свідомо неправдивим і було доведене до відома екіпажу за вказівкою високопоставлених урядовців Білорусі.

На борту перебувала подруга Протасевича - громадянка Росії Софія Сапега, яку також затримали. У травні 2022 року суд у Білорусі засудив її до шести років колонії у справі про "розпалювання ворожнечі". У квітні цього року в Білорусі запустили процедуру повернення Сапеги в Росію.

Європейський Союз 5 червня 2022 року запровадив санкції щодо державних білоруських авіакомпаній, яким було заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами Євросоюзу. Рада ЄС закликала також європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Згодом до санкцій проти Мінська у зв'язку з цим інцидентом долучилися й інші країни, зокрема Японія та низка європейських країн, що не входять до ЄС.

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