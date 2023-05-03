  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Білоруського журналіста Протасевича засудили в Мінську до 8 років ув'язнення
Роман ПротасевичФото: Telegram/@nexta_tv
ПолітикаБілорусь

Білоруського журналіста Протасевича засудили до 8 років

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
1 год. тому

Колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta визнали винним у скоєнні низки злочинів. Білоруська прокуратура вимагала засудити Романа Протасевича до 10 років.

https://p.dw.com/p/4QqHB

Суд у Мінську ухвалив вирок у справі колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. У середу, 3 травня, Протасевича визнали винним у скоєнні низки злочинів і засудили до восьми років позбавлення волі. Прокуратура Білорусі раніше вимагала засудити журналіста до 10 років. Протасевич залишиться під домашнім арештом до набуття вироком чинності.

Виступаючи раніше з обвинуваченням, прокуратура просила суд врахувати, що колишній головред Nexta виконав умови досудової угоди, і тому як покарання за низкою статей йому не може бути призначено більше ніж половину максимального строку, а ще за низкою статей - не більше ніж дві третини строку.

Тим часом засновник Nexta Степан Путило засуджений до 20 років позбавлення волі, а колишній редактор Telegram-каналу Ян Рудик - до 19 років. Вони перебувають за кордоном, і їх судять заочно.

Справа Nexta

Суд у справі Nexta розпочався в лютому 2023 року. Обвинуваченим інкримінували вчинення понад півтори тисячі злочинів, зокрема за статтями про організацію масових заворушень, заклики до санкцій щодо Білорусі, створення або керівництво екстремістським формуванням, а також змову з метою захоплення влади. Путила обвинуватили за 13 кримінальними статтями, Рудика - за 12, а Протасевича - за 11 статтями.

У квітні суд посилив обвинувачення щодо Протасевича і закинув йому, крім "організації масових заворушень" і "змови з метою захоплення влади й розпалювання ворожнечі", також "повторне керівництво екстремістським формуванням". За даними слідства, Протасевич у травні-вересні 2020 року був головредом каналу Nexta, який широко висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні того ж року. У жовтні 2020-го Протасевич переїхав із Варшави до Вільнюса і до травня 2021-го відповідав за роботу Telegram-каналу "Беларусь головного мозга".

Читайте також: ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську

Літак Ryanair посадили заради затримання Протасевича

Протасевича затримали в Мінську 23 травня 2021 року, коли білоруські диспетчери змусили літак авіакомпанії Ryanair, яким він летів з Афін до Вільнюса, екстрено сісти в аеропорту через повідомлення про "мінування". Як згодом встановило розслідування Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), повідомлення про бомбу було свідомо неправдивим і було доведене до відома екіпажу за вказівкою високопоставлених урядовців Білорусі.

На борту перебувала подруга Протасевича - громадянка Росії Софія Сапега, яку також затримали. У травні 2022 року суд у Білорусі засудив її до шести років колонії у справі про "розпалювання ворожнечі". У квітні цього року в Білорусі запустили процедуру повернення Сапеги в Росію.

Європейський Союз 5 червня 2022 року запровадив санкції щодо державних білоруських авіакомпаній, яким було заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами Євросоюзу. Рада ЄС закликала також європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Згодом до санкцій проти Мінська у зв'язку з цим інцидентом долучилися й інші країни, зокрема Японія та низка європейських країн, що не входять до ЄС.

Читайте також: NYT: Свідок примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську втік до Польщі з мігрантами

Припинення авіасполучення з Білоруссю: як це вплине на українців (26.05.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський в Гельсінкі

Нііністе: 15-й пакет допомоги Україні вже готується

Політика14 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Журналіст-розслідувач Оскар Мартінес на тлі полиці з книжками

Лауреатом премії DW "За свободу слова" став Оскар Мартінес

Лауреатом премії DW "За свободу слова" став Оскар Мартінес

ЗМІ8 год. тому
Роман Протасевич

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Політика2 год. тому
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк під час інтерв'ю DW

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Спорт2 травня 2023 р.
За Бахмут точаться запеклі бої (архівне фото)

Контрнаступ України. Експерти про слабкі місця армії РФ

Контрнаступ України. Експерти про слабкі місця армії РФ

Конфлікти2 травня 2023 р.
Передвиборча агітація в Гагаузії

Як минули вибори в Гагаузії та чи буде другий тур?

Як минули вибори в Гагаузії та чи буде другий тур?

Політика2 травня 2023 р.
Тест-драйв перед відправленням авто на фронт в Україні

"Бляхи" для ЗСУ: друге життя вживаних іномарок на фронті

"Бляхи" для ЗСУ: друге життя вживаних іномарок на фронті

Суспільство2 травня 2023 р.
На головну сторінку