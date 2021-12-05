 Білорусь вручила військовому аташе України ноту протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2021

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Новини

Білорусь вручила військовому аташе України ноту протесту

Ноту протесту військовому аташе України вручено після звинувачень у порушенні повітряного простору Білорусі українським гелікоптером. Київ порушення заперечує.

Український військовий вертоліт Мі-8 (архівне фото)

Український військовий вертоліт Мі-8 (архівне фото)

Міністерство оборони Білорусі в неділю, 5 грудня, вручило військовому аташе України ноту протесту у зв'язку з порушенням білоруського держкордону в повітряному просторі. Як стверджують у Мінську, напередодні український вертоліт Мі-8 порушив держкордон у повітряному просторі Білорусі в районі пункту пропуску Нова Рудня.

"У департамент міжнародного військового співробітництва міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Білорусі, якому була вручена нота протесту у зв'язку з порушеннями українською стороною державного кордону Білорусі в повітряному просторі", - йдеться в повідомленні міноборони Білорусі.

Як стверджує білоруське оборонне відомство, Україна уникає діалогу для вирішення спірних питань "як за лінією міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно".

"Були наведені факти, що свідчать про ухилення Україною від виконання зобов'язань у рамках регіональних заходів довіри і безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Білорусі риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами збройних сил України", - додали у відомстві. Сукупність цих фактів може свідчити про можливість появи загрози безпеці Білорусі на південному напрямку, зазначається у заяві білоруського міноборони. 

Читайте також: Потенційна загроза? Як охороняють кордон України з Білоруссю

Українські прикордонники відкидають звинувачення Білорусі

4 грудня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заявила, що інформація Білорусі щодо порушення повітряного простору вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності. 

За даними ДПСУ, поблизу кордону Білорусі дійсно використовується авіація в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції "Полісся". Однак під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, заявляють прикордонники.

Як повідомлялося, 23 листопада на кордоні з Білоруссі Україна розпочала прикордонну операцію "Полісся" з метою посилення охорони та захисту українського кордону, аби не допустити міграційної кризи та протидії протиправній діяльності. Операція проводиться Державною прикордонною службою України спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції та Збройними силами України.

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