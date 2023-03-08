Білорусь розробить нову воєнну доктрину

Мінськ обдумує нову військову концепцію для захисту від "внутрішніх і зовнішніх загроз", заявив радбез Білорусі.
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Рада безпеки Білорусі доручила міністерству оборони розробити нову воєнну доктрину "у зв'язку зі зміною військово-стратегічної обстановки".
Як ідеться у постанові радбезу, опублікованій в середу, 8 березня, на офіційному правовому інтернет-порталі Білорусі, це рішення ухвалене через "ескалацію глобальної геополітичної напруженості", тому необхідні "заходи в рамках стратегічного стримування, спрямовані на захист незалежності, територіальної цілісності, суверенітету і конституційного ладу від зовнішніх і внутрішніх загроз".
У документі пропонується залучити до розроблення концепції представників наукової та експертної спільноти, провести її громадське обговорення на дискусійних майданчиках, а також забезпечити широке висвітлення в ЗМІ її основних положень. Після цього її мають винести на затвердження Всебілоруських народних зборів.
Чинна воєнна доктрина Білорусі була затверджена в липні 2016 року.
7 березня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання понад 20 осіб, які нібито спланували "спробу теракту" на російський літак А-50 "за підтримки Служби безпеки України та Центрального розвідувального управління США".
На його думку, такими діями Україна кинула виклик Білорусі, аби втягнути її у війну. "Якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся", - сказав Лукашенко. При цьому він образив президента України Володимира Зеленського, закидаючи йому, що той нібито водночас "надсилає людей до Білорусі і просить укласти пакт про ненапад".