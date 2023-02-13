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Збиття китайського аеростата у небі над США
Збиття китайського аеростата у небі над СШАФото: RANDALL HILL/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

Білий дім заперечив зв'язок збитих у небі об'єктів з НЛО

Анастасія Шепелева
45 хв. тому

В адміністрації президента США Джо Байдена заперечили можливе позаземне походження збитих раніше літаючих об'єктів.

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На тлі поширення чуток навколо збитих літаючих об'єктів над Північною Америкою, Білий дім у понеділок, 13 лютого, виключив їхній можливий зв'язок з інопланетянами.

"Немає жодних ознак інопланетян чи позаземної активності у збитих нещодавно літальних апаратах", - наголосила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр у Вашингтоні.

За її словами, було багато запитань щодо цього, "і нам було важливо заявити це звідси".

Між тим координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі також зазначив: "Я не думаю, що американський народ повинен турбуватися про інопланетян у зв'язку з цими літаючими об'єктами. Крапка".

Невідомі об'єкти у небі над США та Канадою

Нагадаємо, протягом кількох днів військові збили три літаючих об'єкта у небі над США і один - у небі над Канадою. Першим з них 4 лютого виявився китайський аеростат, який, за версією Вашингтона, здійснював розвідку. Натомість у КНР запевняли, що повітряна куля була цивільним об'єктом, призначеним спеціально для метеорологічних цілей, і в повітряний простір США потрапила випадково. Щодо трьох інших об'єктів інформації про їхнє походження та призначення досі не надходило.

На тлі цього у соціальних мережах почали ширитися чутки, що йдеться про НЛО. Олії у вогонь підлило висловлювання генерала США, який відповідає за Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), Глена ВанГерка. На запитання репортерки про те, чи виключає Пентагон інопланетян, він заявив: "З'ясування цього я залишу розвідці та контррозвідці. На даному етапі я нічого не виключаю".

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Збиття китайського аеростата у небі над США

Білий дім заперечив зв'язок збитих у небі об'єктів з НЛО

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