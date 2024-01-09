Білий дім вивчає способи постачання сучасної зброї Києву

У Білому домі обговорили з представниками американської оборонної промисловості перспективи доступу України до передових американських військових технологій.

Високопоставлені чиновники з адміністрації президента США в понеділок, 8 січня, провели зустріч із представниками американської оборонної промисловості. Темою зустрічі стала перспектива доступу України до передових американських військових технологій, повідомляє агенція Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

"Розмова йшла про низку систем, зокрема про безпілотники, а також про боротьбу з безпілотниками противника, і торкалася проблеми розмінування", - заявив журналістам один з учасників зустрічі.

Крім членів Ради з національної безпеки, у заході взяли участь представники компаній Palantir Technologies і Anduril Industries, які спеціалізуються, зокрема, на оборонних комп'ютерних системах, а також Skydio, які виробляють дрони і засоби боротьби з ними.

Як зазначає агенція, радник глави Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван організував зустріч, щоб "зробити новий акцент на наданні допомоги Україні в подоланні цих ключових технологічних проблем", які, на думку американських чиновників, "перешкоджають їхньому прогресу і динаміці на полі бою".

Читайте також: Залужний: Старими методами та зброєю не перемогти у війні