 Біля Зміїного знищено десантний корабель РФ - міноборони України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2022

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Новини

Біля Зміїного знищено десантний корабель РФ - міноборони України

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.

Російський корабель знищено безпілотником Bayraktar TB2

Російський корабель знищено безпілотником Bayraktar TB2

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку за першу половину суботи, 7 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи (час київський).

++16.02++

У Сумській області території Миропільської та Хотинської громад у суботу вдень з повітря обстріляла російська авіація, поранений військовослужбовець Держприкордонслужби, повідомив голова обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький. "Це сталося сьогодні, 7 травня, близько 13:00 ракетами "повітря - земля". Унаслідок обстрілу поранений військовослужбовець Державної прикордонної служби України", - повідомив він у Telegram.

++15.48++

У сенаті Берліна у суботу пояснили, що демонстрування української державної символіки у місті 8-9 травня загалом буде дозволено, а оголошені раніше обмеження стосуватимуться лише 15 меморіальних місць у німецькій столиці. У цих місцях буде заборонено демонструвати будь-які прапори чи військову символіку. Під ці правила, утім, не підпадатимуть ветерани Другої світової війни та дипломатичні делегації, додали у сенаті Берліна, пише агенція epd. Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував обмеження на використання української символіки під час заходів у Берліні з нагоди роковин завершення Другої світової війни.

Берлін засуджує атаки РФ на сільське господарство України

++15.40++

Міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір (Cem Özdemir) рішуче засудив цілеспрямовані атаки на сільське господарство України із боку російських сил. Президент РФ Володимир Путін безцеремонно використовує запаси пшениці України, заявив він в інтерв'ю dpa. Українські фермери змушені продавати запаси за сміховинними цінами або російські військові просто їх забирають, зазначив Ездемір. "У правовій державі це, до речі, позначається трьома словами: вимагання, крадіжка та грабіж", - наголосив він.

За словами німецького міністра, йому відомо про повідомлення зі східних регіонів України щодо приведення економічних структур окупованих районів до російських норм. Зокрема, фермерам доводиться здавати заяви про своє майно або реєструватися згідно із російським законодавством, зазначив Ездемір. Ситуація в Україні обговорюватиметься в рамках головування Німеччини у G7 на зустрічі міністрів сільського господарства у Штутгарті наступного тижня, повідомив він.

++15.20++

Тайвань посилив експортний контроль за поставками до Білорусі високотехнологічних товарів, повідомляє інформагентство "Інтерфакс". Під експортні обмеження потрапили 57 товарів, серед яких телекомунікаційне обладнання, процесори, чіпи пам'яті, а також обладнання для виробництва напівпровідників. Починаючи з 6 травня компаніям заборонено експортувати ці товари до Білорусі та Росії без спеціального дозволу мінекономіки або бюро міжнародної торгівлі Тайваню.

++15:10++

Російський десантний корабель проєкту "Серна" знищено за допомогою ударного безпілотного літального апарата біля берегів окупованого острова Зміїний, повідомляється в Twitter-акаунті міністерства оборони України в суботу. "Український Bayraktar TB2 знищив ще один російський корабель. Цього разу десантний корабель проекту "Серна". Традиційний парад Чорноморського флоту Росії 9 травня цього року пройде неподалік Зміїного острова - на дні моря", - йдеться в повідомленні. У міноборони також опублікували відео удару по судну.

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Дивитись відео 03:31

Охоронець руїн в Бучі: "Все буде Україна!" (06.05.2022)

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    Освідчення Україні

    Моя кохана Одеса

    Моє серце належить Україні, моїй батьківщині. Я люблю подорожувати та відкривати нові простори, але завжди рада повертатися додому. Мешкаю я в Одесі - елегантному місті з європейським ликом. Особливо гарні тут Приморський бульвар та розкішна опера (на фото), збудована за проєктом віденських архітекторів і відкрита у 1887 році.

  • Схід Сонця над морем в Одесі

    Освідчення Україні

    Перестанок біля Чорного моря

    Я кохаю Одесу за близькість до моря та сонячні дні. Перед війною я часто ходила до моря на пікніки з друзями чи на зустріч зі сходом Сонця - це справжня магія! В Одесі кажуть: море здатне вигнати сум, зняти біль та підняти настрій. Мій досвід показує, що саме так і є!

  • Туристи в Одесі

    Освідчення Україні

    Моя робота гідом

    Я люблю архітектуру та історію і вивчала туристичну справу - найкращі передумови, щоб працювати екскурсоводкою. У 2016 році я почала показувати Одесу та її передмістя людям з інших країн. Це було прекрасно - наближати до них мою країну і водночас знайомитись з багатьма іншими культурами.

  • Гід Наталя Власенко в Одесі

    Освідчення Україні

    Архітектура України

    Якби мене хтось запитав, до чого найбільше лежить моя душа, я б відповіла: до прогулянок і фотографування архітектури. Я люблю старі будівлі, двері з дерева та мармурові сходи. В Одесі я пропонувала екскурсійний маршрут менш туристичною частиною міста, на якому відкривалися старі внутрішні дворики з їхнім особливим шармом.

  • Історичні фасади Львова

    Освідчення Україні

    Львів: кава та культура

    Одеса - моє найулюбленіше місто але відразу за нею я кохаю Львів. Він відомий величезним книжковим форумом, фестивалями, культурою кави та прекрасною архітектурою. Справжня прикраса! Дуже сподіваюсь, що після війни зможу зустрітися там з друзями на каву на Площі Ринок.

  • Двоє людей на викладеній мозаїкою підлозі у Львові, Україна

    Освідчення Україні

    У пошуках особливих деталей

    Львовом я часто гуляля з моєю подругою Іриною, яка там живе. Ми досліджували старі двори та будівлі та відкривали архітектурні особливості міста. Нам часто щастило, і ми знаходили до дрібниць виточені розписи стелі чи мозаїчну підлогу. Востаннє у Львові я була перед війною, тому мої спогади про нього особливі.

  • Екскурсоводка Наталя Власенко у Карпатах

    Освідчення Україні

    Ідилія Карпат

    Україна має щастя моря та гір. Карпатами можна подорожувати будь-якої пори року. Тут тішаться й альпіністи, і мандрівники. Тут куштують місцеві страви та взнають більше про культуру та традиції регіону. Одного разу у селі Пилипець я святкувала мій День народження та каталася на канатній дорозі - один з найкразих спогадів життя!

  • Церква у Чернігові, Україна

    Освідчення Україні

    Чернігів: місто, сповнене історією

    Коли я працювала гідом, то організовувала тури вихідного дня до Чернігова - міста старих церков, деякі з яких збудовані ще у 13-му столітті. У мене розривалася душа, коли я читала в новинах про напад на Чернігів. Серце болить за людей там та дуже шкода через втрату архітектурної спадщини міста.

  • Музей в Чернігові, в який влучила бомба

    Освідчення Україні

    Краса України в небезпеці

    Я показала кілька місць, які люблю і котрі засвідчують, наскільки красива Україна. Кожен регіон має свої визначні пам'ятки: від Херсону до заповідника Асканія-Нова, від рожевих морів та тюльпанових полів до монументальної архітектури Харкова та парків Миколаєва. Однак війна, на жаль, уже багато з них знищила.

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    Ми - це Україна!

    Україну та її мужніх та спраглих волі людей я ніколи не цінувала так, як сьогодні. МИ боремося за наше життя та нашу країну, але також і за право називатися нацією. Ми боронимо українську мову та культуру та боремося з російською агресією та пропагандою. Ми живемо у нашій країні. Ми незалежні. Ми - це Україна.

    Автор: Наталя Власенко


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