Біля Зміїного знищено десантний корабель РФ - міноборони України

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку за першу половину суботи, 7 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи (час київський).

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У Сумській області території Миропільської та Хотинської громад у суботу вдень з повітря обстріляла російська авіація, поранений військовослужбовець Держприкордонслужби, повідомив голова обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький. "Це сталося сьогодні, 7 травня, близько 13:00 ракетами "повітря - земля". Унаслідок обстрілу поранений військовослужбовець Державної прикордонної служби України", - повідомив він у Telegram.

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У сенаті Берліна у суботу пояснили, що демонстрування української державної символіки у місті 8-9 травня загалом буде дозволено, а оголошені раніше обмеження стосуватимуться лише 15 меморіальних місць у німецькій столиці. У цих місцях буде заборонено демонструвати будь-які прапори чи військову символіку. Під ці правила, утім, не підпадатимуть ветерани Другої світової війни та дипломатичні делегації, додали у сенаті Берліна, пише агенція epd. Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував обмеження на використання української символіки під час заходів у Берліні з нагоди роковин завершення Другої світової війни.

Берлін засуджує атаки РФ на сільське господарство України

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Міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір (Cem Özdemir) рішуче засудив цілеспрямовані атаки на сільське господарство України із боку російських сил. Президент РФ Володимир Путін безцеремонно використовує запаси пшениці України, заявив він в інтерв'ю dpa. Українські фермери змушені продавати запаси за сміховинними цінами або російські військові просто їх забирають, зазначив Ездемір. "У правовій державі це, до речі, позначається трьома словами: вимагання, крадіжка та грабіж", - наголосив він.

За словами німецького міністра, йому відомо про повідомлення зі східних регіонів України щодо приведення економічних структур окупованих районів до російських норм. Зокрема, фермерам доводиться здавати заяви про своє майно або реєструватися згідно із російським законодавством, зазначив Ездемір. Ситуація в Україні обговорюватиметься в рамках головування Німеччини у G7 на зустрічі міністрів сільського господарства у Штутгарті наступного тижня, повідомив він.

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Тайвань посилив експортний контроль за поставками до Білорусі високотехнологічних товарів, повідомляє інформагентство "Інтерфакс". Під експортні обмеження потрапили 57 товарів, серед яких телекомунікаційне обладнання, процесори, чіпи пам'яті, а також обладнання для виробництва напівпровідників. Починаючи з 6 травня компаніям заборонено експортувати ці товари до Білорусі та Росії без спеціального дозволу мінекономіки або бюро міжнародної торгівлі Тайваню.

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Російський десантний корабель проєкту "Серна" знищено за допомогою ударного безпілотного літального апарата біля берегів окупованого острова Зміїний, повідомляється в Twitter-акаунті міністерства оборони України в суботу. "Український Bayraktar TB2 знищив ще один російський корабель. Цього разу десантний корабель проекту "Серна". Традиційний парад Чорноморського флоту Росії 9 травня цього року пройде неподалік Зміїного острова - на дні моря", - йдеться в повідомленні. У міноборони також опублікували відео удару по судну.

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