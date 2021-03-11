Біля берегів Румунії затонув корабель з українцями на борту, є загиблі

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13-ма українцями на борту. Про це у четвер, 11 березня, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

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"Десятеро моряків врятовані, двоє загиблих, тривають пошуки однієї особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги", - написав Ніколенко.

Він додав, що військово-морські сили Румунії направили гелікоптер для транспортування постраждалої українки, стан якої важкий, до лікарні Констанци. "Решта врятованих моряків перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний", - додав Ніколенко.

За даними румунського інтернет-видання news.ro, затонулий корабель був зареєстрований в Україні, хоча ходив під прапором Коморських островів. Екіпаж судна складався з 12-ти чоловіків та однієї жінки, усі вони - громадяни України. Цей корабель прямував з російського Ростова-на-Дону до румунського порту Констанца.

Видання зазначило, що рятувальна операція почалася без зволікань в надзвичайно складних погодних умовах - хвилі сягали висоти чотири метри.

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