 Біля берегів Румунії затонув корабель з українцями на борту, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Біля берегів Румунії затонув корабель з українцями на борту, є загиблі

На борту судна перебували 13 українців. Десятьох людей вдалося врятувати, двоє загинули, тривають пошуки ще однієї особи, повідомили в МЗС України.

Порт Констанца в Румунії (архівне фото)

Порт Констанца в Румунії (архівне фото)

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13-ма українцями на борту. Про це у четвер, 11 березня, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Читайте також: Офшори, санкції і два палаючі танкери: у чому причини катастрофи в Чорному морі

"Десятеро моряків врятовані, двоє загиблих, тривають пошуки однієї особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги", - написав Ніколенко.

Він додав, що військово-морські сили Румунії направили гелікоптер для транспортування постраждалої українки, стан якої важкий, до лікарні Констанци. "Решта врятованих моряків перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний", - додав Ніколенко.

За даними румунського інтернет-видання news.ro, затонулий корабель був зареєстрований в Україні, хоча ходив під прапором Коморських островів. Екіпаж судна складався з 12-ти чоловіків та однієї жінки, усі вони - громадяни України. Цей корабель прямував з російського Ростова-на-Дону до румунського порту Констанца.

Видання зазначило, що рятувальна операція почалася без зволікань в надзвичайно складних погодних умовах - хвилі сягали висоти чотири метри.

Читайте також: Пожежа на суднах у Чорному морі: шансів знайти живих моряків немає

Дивитись відео 01:13

Навіщо кораблі НАТО увійшли до Чорного моря? (29.03.2019)

Реклама

Докладно

Забруднена радіацією вода на території АЕС Фукусіма

Десять років потому: як живуть люди у Фукусімі

Видимих ​​ознак катастрофи, що сталася у Фукусімі майже не залишилося. Але частина території, як і раніше, забруднена.  

Зношеність трамваїв і тролейбусів в Україні становить 60, а іноді й 85 відсотків

Електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Чи реально це?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  