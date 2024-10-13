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Bild: Військові ФРН і РФ брали участь у спільних змаганнях

Євгенія Наконечна | Сергій Ромашенко
13 жовтня 2024 р.

Всупереч санкціям, військові ФРН і РФ брали участь у спортивних заходах Міжнародної ради військового спорту. Міноборони ФРН, дізнавшись, розпорядилося припинити це.

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Військові Бундесверу (ілюстративне фото)
Військові Бундесверу (ілюстративне фото)Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

Німецькі і російські військовослужбовці, всупереч санкціям, запровадженим проти Росії за розв'язану нею війну проти України, разом брали участь у змаганнях і заходах Міжнародної ради військового спорту (CISM). Про це повідомила газета Bild у матеріалі, опублікованому ввечері в суботу, 12 жовтня.

Як зазначає видання, Міжнародна рада військового спорту, на відміну від переважної більшості спортивних організацій, не виключила Росію і регулярно проводить заходи, в яких можуть узяти участь російські військовослужбовці, зокрема і у військовій формі. У деяких змаганнях поряд із російськими військовими брали участь і німецькі.

На підтвердження цієї інформації газета опублікувала кілька фотографій. Так, у лютому 2024 року на змаганнях зі стрільби з лука в Бангладеш восьмеро росіян на знімках із церемонії нагородження позували поруч із сімома німцями, зокрема й із головою делегації ФРН підполковником Крістіаном Люцкендорфом (Christian Lützkendorf). На загальному фотознімку, зробленому під час 79-ї Генеральної асамблеї CISM у травні в Танзанії, віцепрезидент організації, полковник Бундесверу Дірк Шведе (Dirk Schwede) стоїть в одному ряду з начальником Військового інституту фізичної культури (ВІФК), генерал-майором Олегом Боцманом. Ще одне фото демонструє Шведе, який розмовляє з начальником відділу науково-дослідного центру ВІФК, підполковником Андрієм Політовим, - на тій же Генасамблеї.

З німецькими військовими провели розмову

У міністерстві оборони ФРН заявили газеті Bild, що після появи цих знімків "обговорили ситуацію з відповідальними особами". "З учасниками з числа військовослужбовців Бундесверу було проведено бесіду. Було чітко дано зрозуміти, що такі фотографії неприйнятні", - зазначили у військовому відомстві.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у відповідь на запит Bild заявив: "Ми відреагували на те, що трапилося: з літа проводять перевірки щодо участі в заходах російських і білоруських військовослужбовців, і якщо інформацію підтверджують, то участь (військовослужбовців Бундесверу. - Ред.) принципово виключають".

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