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ПанорамаНідерланди

Біля узбережжя Нідерландів горить вантажне судно

Олександр Куницький
21 хв. тому

Одна людина загинула. Пожежу намагаються загасити. На борту судна перевозили три тисячі автомобілів.

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Рятувальники евакуювали усіх членів екіпажу судна, що горить біля Нідерландів
Рятувальники евакуювали усіх членів екіпажу судна, що горить біля НідерландівФото: Marco van der Caaij/ANP/IMAGO

На вантажному судні біля узбережжя Нідерландів сталася пожежа, одна людина загинула, повідомила у середу, 26 липня, берегова охорона Нідерландів. Кілька членів екіпажу з 22-х дістали поранень, усі евакуйовані. За попередньою інформацією, пожежа почалася в одному з електромобілів  ввечері напередодні і стрімко поширилася.

Рятувальники працюють над тим, щоб загасити вогонь і запобігти затопленню судна. Судно перевозило близько трьох тисяч автомобілів і прямувало з Бремергафена у Німеччині до Порт-Саїда в Єгипті.

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