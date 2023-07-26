Біля узбережжя Нідерландів горить вантажне судно

На вантажному судні біля узбережжя Нідерландів сталася пожежа, одна людина загинула, повідомила у середу, 26 липня, берегова охорона Нідерландів. Кілька членів екіпажу з 22-х дістали поранень, усі евакуйовані. За попередньою інформацією, пожежа почалася в одному з електромобілів ввечері напередодні і стрімко поширилася.

Рятувальники працюють над тим, щоб загасити вогонь і запобігти затопленню судна. Судно перевозило близько трьох тисяч автомобілів і прямувало з Бремергафена у Німеччині до Порт-Саїда в Єгипті.