Біля Маріуполя з'явилося понад 10 тисяч нових могил - AP

Виявлені поховання - це земляні насипи, іноді з хрестами з іменами, але здебільшого - з маленькими табличками з цифрами. В деяких могилах може бути більше однієї людини, стверджує AP.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області та на його околицях від березня до грудня з'явилося близько 10 300 нових могил, більшість з них - на території кладовища у населеному пункті Старий Крим, повідомила в четвер, 22 грудня агенція AP.

Агенція проаналізувала супутникові знімки за цей період, відмічаючи кожну ділянку, де копали землю. Вимірявши їх, вона підрахувала, що загальна площа, зайнята новими могилами, становить понад 51,5 тисячі квадратних метрів.

Переглянувши зняті дронами відео, AP дійшла висновку, що росіяни використовували важку техніку, щоб вирити довгі траншеї, які потім знову засипали. Після аналізу відео з кількох ділянок, агенція вирахувала, що в середньому на кожні шість квадратних метрів припадає одна могила.

"AP застосувала цей показник до загальної площі, де були викопані нові могили", - пише видання, зауважуючи, що таку ж методологію застосовувало і до двох менших кладовищ неподалік у селах Мангуш і Виноградне, де з березня копали подібні братські могили.

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В могилі може бути більше однієї людини

Могили представляють собою земляні насипи, іноді з дерев’яними хрестами з іменами та датами, але здебільшого з маленькими табличками, на яких від руки записані цифри. На окремих табличках вказано декілька номерів. Це може означати, що там поховано кілька людей.

Судово-медичний експерт Роланд Вессінг, який брав участь у розкопках масових поховань у Боснії, Хорватії та Іраку, попередив, що кількість могил не обов'язково збігається з кількістю вбитих українців.

AP зауважує, що аналіз не може визначити, як загинули поховані, однак у місцях масових поховань, які знаходили в інших регіонах України, під час ексгумації часто виявлялося, що в могилі більше одного померлого. В багатьох з них були явні ознаки насильницької смерті, такі як травми від вибуху, кульові поранення та зв’язані мотузкою руки.

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