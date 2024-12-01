Біля будівлі парламенту Грузії сталися нові сутички

Проєвропейські протести, що відновилися в столиці Грузії Тбілісі, призвели до запеклих зіткнень між демонстрантами і поліцією біля будівлі парламенту пізно ввечері в суботу, 30 листопада. Поліцейські застосували гумові кулі, сльозогінний газ та водомети проти демонстрантів, які кидали у них феєрверки та інші піротехнічні вироби, повідомив репортер інформаційного агентства AFP. Він зазначив також, що у низці вікон будівлі парламенту було видно язики полум'я.

Своєю чергою, Telegram-канал Paper Kartuli зазначив, що на проспекті Руставелі у грузинській столиці протестувальники займають територію поряд з оперним театром. "Людей на проспекті зараз більше, ніж було в цей же час учора і тим більше позавчора. Пахне горілим пластиком та залишками поліцейського газу", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал опублікував також відео з екіпажем однієї з пожежних машин, який злив з цистерни воду, яка, як стверджує команда Paper Kartuli, призначалася для водометів проти демонстрантів.

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Протести в Грузії тривають

Масові протестні акції розпочалися 28 листопада у Тбілісі та інших містах Грузії після того, як прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив про зупинення переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. На цей період країна повністю відмовляється від будь-яких бюджетних грантів та кредитів ЄС на наступні чотири роки. Заява нині правлячої партії "Грузинська мрія" прозвучала за кілька годин після ухвалення Європарламентом резолюції, яка не визнає минулих парламентських виборів у Грузії через масштабні порушення та вимагає провести нові вибори протягом року.

За оцінками Paper Kartuli, увечері 30 листопада у демонстрації на проспекті Руставелі у Тбілісі взяли участь десятки тисяч людей. Протестувальники підпалили одне із приміщень парламенту, проте через деякий час пожежу було ліквідовано, передає кореспондент DW. За дві ночі протестів у грузинській столиці затримали 150 мітингувальників, повідомив портал "Новости - Грузия". Служба держбезпеки країни 30 листопада назвала поточні протести "спробою насильницького захоплення влади".