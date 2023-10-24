Біля берегів Німеччини зіткнулись два вантажні кораблі

Кілька людей вважаються зниклими безвісти після зіткнення двох вантажних суден у Північному морі біля берегів Німеччини. Триває рятувальна операція.

У вівторок, 24 жовтня, два вантажних судна зіткнулися у Північному морі біля берегів Німеччини. Про це повідомляє німецьке Центральне командування з надзвичайних ситуацій на морі.

Аварія сталася приблизно о шостій ранку за київським часом за 22 кілометри на південний захід від острова Гельголанд і за 31 кілометр на північний схід від острова Лангеог. Її причини поки що не відомі.

Зіткнулися 190-метровий Polesie під прапором Багамських островів і 91-метровий Verity під прапором Великобританії. Перший корабель прямував з Гамбурга до іспанської Ла-Коруни, другий - з Бремена до англійського Іммінгема.

Polesie, на борту якого перебували 22 людини, все ще знаходиться на воді. Verity, ймовірно затонув.

Одну людину врятували з води та надають їй медичну допомогу. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Їхня кількість не уточнюється.

У пошуковій операції беруть участь рятувальний крейсер, аварійний буксир, поліцейські катери, літак-розвідник і гелікоптер, а також інші судна, зокрема круїзний лайнер, який перебував у цьому районі, й на борту якого люди можуть отримати медичну допомогу.