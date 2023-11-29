Біля берегів Японії розбився американський військовий літак

Біля берегів Японії у середу, 29 листопада, розбився американський військовий літак Osprey, повідомила берегова охорона Японії. Відомо, що на борту перебували вісім членів екіпажу, повідомляють агенції Reuters i AFP.

"Сьогодні о 14:47 (за місцевим часом - Ред.) ми отримали інформацію про те, що американський військовий літак Osprey розбився біля острова Якусіма, - цитує AFP речницю берегової охорони. - Нам також повідомили, що на борту було вісім членів екіпажу".

Як уточнює Reuters, у береговій охороні повідомили, що направили патрульні катери та літаки до місця падіння літака, але наразі додаткової інформації, зокрема про долю тих, хто перебував на борту, немає. Речник американських сил у регіоні сказав, що вони все ще збирають інформацію про інцидент.

Місцеві жителі, які стали свідками авіатрощі, повідомили, що з лівого двигуна літака виривався вогонь, коли він падав, пише Reuters з посиланням на японську телерадіокомпанію MBC.

Ще одна катастрофа за участі американського конвертоплана Boeing MV-22B Osprey сталася під час військових навчань у серпні на півночі Австралії. Тоді загинули троє з 23 морських піхотинців США, які перебували на борту, нагадує AFP.