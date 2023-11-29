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КатастрофиСполучені Штати Америки

Біля берегів Японії розбився американський військовий літак

Анастасія Шепелева
29 листопада 2023 р.

Американський військовий літак Osprey розбився біля берегів Японії. На борту перебували вісім членів екіпажу, наразі їхня доля невідома.

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Boeing V-22 Osprey під час військових навчань США та Японії
Boeing V-22 Osprey під час військових навчань США та Японії (ілюстративне фото)Фото: Nobuha Endo/AP/picture alliance

Біля берегів Японії у середу, 29 листопада, розбився американський військовий літак Osprey, повідомила берегова охорона Японії. Відомо, що на борту перебували вісім членів екіпажу, повідомляють агенції Reuters i AFP.

"Сьогодні о 14:47 (за місцевим часом - Ред.) ми отримали інформацію про те, що американський військовий літак Osprey розбився біля острова Якусіма, - цитує AFP речницю берегової охорони. - Нам також повідомили, що на борту було вісім членів екіпажу".

Як уточнює Reuters, у береговій охороні повідомили, що направили патрульні катери та літаки до місця падіння літака, але наразі додаткової інформації, зокрема про долю тих, хто перебував на борту, немає. Речник американських сил у регіоні сказав, що вони все ще збирають інформацію про інцидент.

Місцеві жителі, які стали свідками авіатрощі, повідомили, що з лівого двигуна літака виривався вогонь, коли він падав, пише Reuters з посиланням на японську телерадіокомпанію MBC.

Ще одна катастрофа за участі американського конвертоплана Boeing MV-22B Osprey сталася під час військових навчань у серпні на півночі Австралії. Тоді загинули троє з 23 морських піхотинців США, які перебували на борту, нагадує AFP.

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