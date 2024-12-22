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Бій-реванш: Усик переміг Ф'юрі і захистив чемпіонські пояси

Максим Сидоржевський
22 грудня 2024 р.

Під час другого поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі всі троє суддів одностайно віддали перемогу українцю. Першим бій він виграв розділеним рішенням суддів.

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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик (праворуч) здолав Тайсона Ф'юрі в обох боях між нимиФото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши чемпіонські пояси, якими він володіє - Світової боксерської ради (WBC), Світової боксерської асоціації (WBA), Світової боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської організації (IBO). Бій-реванш між ними відбувся ввечері у суботу, 21 грудня, на стадіоні Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Поєдинок вийшов надзвичайно напруженим і пройшов усю заплановану дистанцію в 12 раундів. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу Усику з однаковим рахунком 116:112.

Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси
Олександр Усик захистив свої чемпіонські поясиФото: Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

Зеленський: Б'ємося і свого не віддамо

З перемогою Усика привітав президент України Володимир Зеленський. "Перемога! Така важлива й така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було - поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена - б'ємося і свого не віддамо", - написав Зеленський у Telegram.

Мер Києва Віталій Кличко назвав бій Усика і Ф'юрі одним із найбільш очікуваних реваншів в історії боксу. "Дуже напружений і емоційний. Резонансний задовго до події. Особливо резонували піною російські "експерти" і "провісники". Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні - не тільки твоя особиста. Це - перемога України!" - зазначив Кличко у Telegram.

Бій Усика і Ф'юрі був напруженим і тривав усі 12 раундів
Бій Усика і Ф'юрі був напруженим і тривав усі 12 раундівФото: Nick Potts/PA Wire/picture alliance

Усик залишається непереможеним на рингу

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 мільйона доларів, а Ф'юрі 84,5 мільйона доларів. На відміну від першого бою між суперниками, під час бою-реваншу на кону не стояло абсолютне чемпіонство з боксу в надважкій вазі, оскільки влітку Усик відмовився від поясу Міжнароодної боксерської федерації (IBF). Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, в першому поєдинку між Усиком і Ф'юрі, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Тоді він став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за останні 25 років. До зустрічей з українцем за свою кар'єру Ф'юрі не програв жодного бою. Усик залишається на рингу непереможеним.

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