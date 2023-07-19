Бійки в басейнах Берліна. Тепер за порядком стежить поліція

Берлінські басейни просто неба постійно стають місцем масових бійок. Так, Columbiabad (його офіційна назва - Sommerbad Neukölln) у районі Нойкельн у липні довелося тимчасово закрити після того, як молоді люди напали на його співробітників та представників служби безпеки. У басейні району Панков відвідувачі побилися з охоронцями. Минулого літа вже були подібні випадки. У липні 2022-го у бійці в басейні Columbiabad постраждали одинадцять людей, а всього в ній взяло участь 250. Порядок вдалося відновити лише після того, як на місце приїхало близько 60 поліцейських.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) висловилася за необхідність "достатньої присутності поліції" у зонах літнього відпочинку в столиці. Однак у поліцейській профспілці ці заклики розкритикували. "До завдань поліції не входить охорона басейнів", - заявив голова профспілки поліції GdP Йохен Копельке (Jochen Kopelke).

Вхід у басейни Берліна - лише з посвідченнями особи

"Багато родин зараз хочуть відвідувати відкриті басейни, особливо під час шкільних канікул. І вони хочуть почуватися в місцях сімейного відпочинку захищеними", - прокоментував ситуацію бургомістр Берліна Кай Веґнер (Kai Wegner). Він запропонував пускати в басейни тільки тих, у кого з собою є посвідчення особи, а охочі купити квитки онлайн мають пройти реєстрацію із зазначенням імені та адреси проживання.

Тепер у столичних басейнах посилено заходи безпеки: співробітники служби охорони перевіряють документи на вході, іноді при цьому присутні поліцейські патрулі.

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Заклик до прискорених судових розглядів зазнав фіаско

Що можна зробити проти спалахів насильства у відкритих басейнах? Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Карстен Ліннеман (Carsten Linnemann) закликає до прискореного судового розгляду щодо тих, хто порушує правопорядок. "Той, хто нападає на людей у відкритих басейнах опівдні, увечері має постати перед суддею та бути засудженим. Навіть у вихідні", - заявив політик в інтерв'ю столичній газеті Bild am Sonntag.

Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

І справді, законодавство Німеччини дозволяє державним обвинувачам клопотати про прискорене винесення судових рішень, якщо прості факти чи очевидні докази дозволяють провести негайний розгляд справи. Такий спрощений суд може засудити обвинуваченого навіть до позбавлення волі на строк до одного року. Проте проблема впирається в перевантаженість судів та нестачу суддів як у самому Берліні, так і в інших містах та регіонах Німеччини.

Своєю чергою, Ліннемана звинувачують у популізмі. Його критики нагадують про необхідність дотримання передбачених законом "мінімальних юридичних стандартів". У парламентській групі Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) ініціативу Ліннемана назвали абсурдною. Так, політикиня Катрін Геллінґ-Плар (Katrin Helling-Plahr) наголосила в інтерв'ю виданню Welt: "Звісно, процедури мають виконуватися швидко. Однак пан Ліннеман, схоже, заплутався в популізмі. Наприклад, так звана прискорена процедура передбачає розгляд справ мінімум протягом 24 годин. Крім того, залежно від очікуваного покарання обвинуваченому має бути наданий адвокат. Опозиційна партія не повинна вимагати будь-яких відхилень від цих мінімальних стандартів верховенства права".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) теж висловився щодо басейнів: він, як і міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, виступає за присутність поліції у відкритих басейнах, щоб це було фактором стримування.

Водночас, як зазначають експерти в німецьких ЗМІ, нинішні суперечки все ж не є загальнонаціональною проблемою, тому заходи безпеки мають забезпечуватися на рівні самих басейнів, а за необхідності - за участю місцевої поліції.

До речі, сумнозвісний басейн Columbiabad у понеділок, 17 липня, знову відкрився для відвідувачів: вхід лише з документами, за порядком на території стежить поліція.