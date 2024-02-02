Бій між Усиком і Ф'юрі відклали на невизначений час

Боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі мав відбутися 17 лютого. Британець зазнав травми і не встигне одужати.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, призначений на 17 лютого, не відбудеться, повідомила у п'ятницю, 2 лютого, компанія Queensberry Promotions.

Повідомляється, що британець 2 лютого зазнав розсічення на обличчі під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар пояса WBC не встигне підготуватися до поєдинка у лютому. Нова дата поєдинка поки не оголошена.

"Я так довго готувався до цього бою і був у такій чудовій формі, - цитує Ф'юрі агенція AFP. - Я буду старанно працювати над перенесенням дати бою, щойно загоїться око".

Нагадаємо, 17 лютого у Саудівській Аравії мав відбутися боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF та The Ring Олександром Усиком і володарем чемпіонського титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року Усик за допомогою технічного нокауту у дев'ятому раунді здобув перемогу над британцем Даніелем Дюбуа та зберіг таким чином титули провідних боксерських організацій планети.

За підсумками поєдинку 36-річний Усик захистив свої чемпіонські пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBО), Всесвітньої боксерської асоціації (WBА Super), Міжнародної боксерської федерації (IBF), Міжнародної боксерської організації (IBО) та The Ring у надважкій вазі.

Це була 21-ша перемога Усика на професійному рингу, де він ще не зазнав жодної поразки. Усик вперше за п'ять поєдинків у надважкій вазі переміг нокаутом. Усик володіє титулами в гевівейті з 2021 року, відколи вперше переміг Ентоні Джошуа. Потім українець здолав британця у реванші у 2022 році, захистивши п'ять титулів.