Безвіз по-новому, продаж землі, подорожчання: що зміниться для українців у 2021? (відео)

З наступного року запрацює Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS). Це означає, що українцям та громадянам інших країн, для яких діє безвіз із ЄС, перед поїздкою до Євросоюзу потрібно буде отримати попередній дозвіл на поїздку, подавши онлайнзаявку. Які ще зміни чекають українців у 2021 році? Дивіться у добірці DW: