 Безвіз по-новому, продаж землі, подорожчання: що зміниться для українців у 2021? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.12.2020

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Політика й суспільство

Безвіз по-новому, продаж землі, подорожчання: що зміниться для українців у 2021? (відео)

Нові правила безвізу, земельна реформа, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.

Просто біометричного паспорта з 2021 буде недостатньо - потрібна авторизація, яка дійсна протягом 3 років

Просто біометричного паспорта з 2021 буде недостатньо - потрібна авторизація, яка дійсна протягом 3 років

З наступного року запрацює Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS). Це означає, що українцям та громадянам інших країн, для яких діє безвіз із ЄС, перед поїздкою до Євросоюзу потрібно буде отримати попередній дозвіл на поїздку, подавши онлайнзаявку. Які ще зміни чекають українців у 2021 році? Дивіться у добірці DW:

 

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Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео)

Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільгосппродукції, але фермерів лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа й аномальна засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.  

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео)

У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.  

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською (відео)

Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Це стосується усіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності. Чи готові магазини й заправки повністю перейти на українську?  

Судова реформа: як активістка перевіряла суддів до Вищого антикорупційного суду (відео)

Ірина Шиба - юристка та керівниця проектів ГО "Фундація DEJURE". Якби не її діяльність, до Антикорупційного суду потрапили б півсотні недоброчесних суддів. До 21 березня мають остаточно затвердити кандидатів.  

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Новий безвіз, продаж землі, подорожчання: що зміниться для українців у 2021 (30.12.2020) 30.12.2020

Нові правила безвізу, земельна реформа, подорожчання мобільного зв'язку і струму, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.

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Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький

Конституційна криза в Україні поглиблюється

Відсторонивши голову КСУ Тупицького своїм спірним указом, президент Зеленський лише поглиблює конституційну кризу.  

Просто біометричного паспорта з 2021 буде недостатньо - потрібна авторизація, яка дійсна протягом 3 років

Безвіз по-новому і продаж землі: нововведення-2021 (відео)

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