Безвіз по-новому, продаж землі, подорожчання: що зміниться для українців у 2021? (відео)

Нові правила безвізу, земельна реформа, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.
Просто біометричного паспорта з 2021 буде недостатньо - потрібна авторизація, яка дійсна протягом 3 років
З наступного року запрацює Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS). Це означає, що українцям та громадянам інших країн, для яких діє безвіз із ЄС, перед поїздкою до Євросоюзу потрібно буде отримати попередній дозвіл на поїздку, подавши онлайнзаявку. Які ще зміни чекають українців у 2021 році? Дивіться у добірці DW:
Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільгосппродукції, але фермерів лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа й аномальна засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.
У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.
Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Це стосується усіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності. Чи готові магазини й заправки повністю перейти на українську?