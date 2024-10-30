Рятувальники допомагають постраждалим у провінції Альбасете. Тут також є зниклі безвісти. І небезпека ще не минула: на більшій частині країни все ще діє штормове попередження про несприятливі погодні умови. За даними метеорологічної служби Aemet, ситуація по всій Іспанії залишатиметься напруженою до 31 жовтня, коли дощ, згідно з прогнозами, переміститься на північний схід.