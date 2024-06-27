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Безпілотники атакували хімічний завод у Тверській області

Павло Мильников | Дмитро Шварц
27 червня 2024 р.

На заводі в селищі Редкіно внаслідок нічної атаки БпЛА спалахнула пожежа, пише Baza. Влада запевняє, що постраждалих немає. Міноборони РФ відзвітувало про знищення 4 дронів над Тверською областю.

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Український безпілотник, архівне фото
У Тверській області після атаки дронів загорівся хімічний заводФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Хімічний завод у селищі Редкіно Тверської області в ніч на четвер, 27 червня, було атаковано безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Про це повідомив уряд регіону. "Над селищем Редкіно було дві атаки безпілотників, прогриміло кілька гучних хлопків, літав наш вертоліт. Безпілотники атакували "Редкінський дослідний завод", - цитують слова влади низка російських ЗМІ.

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Згідно з офіційними даними, ніхто не постраждав. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків дронів.

Пожежа та евакуація персоналу

Telegram-канал Baza з посиланням на неназваних співрозмовників повідомив, що першого удару по заводу було завдано трьома безпілотниками приблизно о першій годині ночі за місцевим часом. Один із БпЛА упав на дах цеху №4 і вибухнув, зазначили джерела. За їхніми словами, внаслідок атаки почалася пожежа, було пошкоджено трубопровід. Другого удару було завдано двома годинами пізніше, у ньому брав участь один дрон, який упав у районі цеху №4, пише Telegram-канал. Персонал заводу було евакуйовано.

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"Редкінський дослідний завод" випускає широкий спектр хімічної продукції різного призначення, зокрема, авіаційне паливо.

Міністерство оборони Росії заявило, що минулої ночі над трьома регіонами РФ було знищено сім безпілотників, зокрема чотири - над Тверською областю. Відомство звинуватило в атаці Україну, але офіційний Київ не коментував цих тверджень.

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