 Безкоштовне житло, проїзд, сім-карти: як Берлін зустрічає українських біженців (24.03.2022) | Усі сюжети | DW | 24.03.2022

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Усі сюжети

Безкоштовне житло, проїзд, сім-карти: як Берлін зустрічає українських біженців (24.03.2022)

Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон від початку війни. Чимало хто їде через Польщу в Берлін - ворота в Німеччину для тисяч українських біженців. DW перевірила, як українців зустрічають на вокзалі в німецькій столиці, побувала в місцях, де безкоштовно розселяють новоприбулих, і поспілкувалася з волонтерами, які збирають гуманітарну допомогу для українців.

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