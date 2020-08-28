Безчинства в США після нового випадку поліцейського насильства (фоторепортаж)

Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

"Ніжний велетень"

Флойд виріс у Х'юстоні (штат Техас) і перебрався до Міннеаполісу у 2014 році. Перед загибеллю 46-річний Флойд саме шукав роботу - як і мільйони інших американців, він став безробітним через спричинений коронавірусом локдаун, до цього він працював охоронцем у закусочній. Флойд був майже два метри заввишки, за що друзі називали його "ніжним велетнем".