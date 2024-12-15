  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КатастрофиЄвропа

Виявлено тіла 12 осіб на гірськолижному курорті в Грузії

Валерій Сааков | Кирило Шестаков
15 грудня 2024 р.

Тіла 11 іноземців і одного громадянина Грузії виявили на курорті Гудаурі. У поліцію схиляються до версії, що вони стали жертвами нещасного випадку, адже ознак насильства немає.

https://p.dw.com/p/4oAcp
Курорт Гудаурі в Грузії (архівне фото)
Курорт Гудаурі Фото: picture alliance / zb

На популярному гірськолижному курорті в грузинському селі Гудаурі виявлено мертвими 12 осіб. Як повідомило в суботу, 14 грудня, міністерство внутрішніх справ Грузії, тіла 11 іноземців і одного громадянина Грузії були в спальнях на другому поверсі індійського ресторану. Припускають, що загиблі були працівниками цього ресторану.

За попередньою версією, всі 12 стали жертвами нещасного випадку, ознак насильства не знайдено. Поліція зазначила, що в закритому приміщенні поруч зі спальнями працював генератор, який ввімкнули через відсутність електрики. 

Слідчі дії для встановлення точної причини смерті досі тривають. Тим часом поліція розпочала розслідування за статтею "заподіяння смерті з необережності".

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Арнштайн, місце загибелі підлітків

Поліція: Знайдені мертвими у саду в Баварії підлітки отруїлися чадним газом

Поліція: Знайдені мертвими у саду в Баварії підлітки отруїлися чадним газом

Шестеро підлітків, яких знайшли кілька днів тому мертвими у садовому будиночку, отруїлися чадним газом. Таким є висновок судмедекспертизи.
Політика31 січня 2017 р.
лісові пожежі, Луганська область, Україна

11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині

11 людей загинули внаслідок пожеж на Луганщині

На Луганщині гасять пожежі. Кількість жертв вогню зросла до 11. Ще 17 постраждалих із опіками та отруєнням чадним газом перебувають у лікарнях.
Суспільство1 жовтня 2020 р.
Indien Brand Krankenhaus Hospital Orissa

Пожежа в індійській лікарні: близько двадцяти загиблих

Пожежа в індійській лікарні: близько двадцяти загиблих

Пожежа, що спалахнула в реанімаційному відділенні лікарні в індійському штаті Орісса, забрала життя 19 людей. Більшість загиблих отруїлися чадним газом.
Політика18 жовтня 2016 р.
Більше публікацій