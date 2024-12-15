Виявлено тіла 12 осіб на гірськолижному курорті в Грузії

Тіла 11 іноземців і одного громадянина Грузії виявили на курорті Гудаурі. У поліцію схиляються до версії, що вони стали жертвами нещасного випадку, адже ознак насильства немає.

На популярному гірськолижному курорті в грузинському селі Гудаурі виявлено мертвими 12 осіб. Як повідомило в суботу, 14 грудня, міністерство внутрішніх справ Грузії, тіла 11 іноземців і одного громадянина Грузії були в спальнях на другому поверсі індійського ресторану. Припускають, що загиблі були працівниками цього ресторану.

За попередньою версією, всі 12 стали жертвами нещасного випадку, ознак насильства не знайдено. Поліція зазначила, що в закритому приміщенні поруч зі спальнями працював генератор, який ввімкнули через відсутність електрики.

Слідчі дії для встановлення точної причини смерті досі тривають. Тим часом поліція розпочала розслідування за статтею "заподіяння смерті з необережності".