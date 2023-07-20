Річниця замаху на Гітлера: ФРН прагне боєздатної демократії

Безпека і демократія сьогодні перебувають під тиском, якого не відчували вже десятиліттями, впевнений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він закликав посилити пильність щодо загроз з боку екстремізму.

У 79-ту річницю невдалого замаху на німецького диктатора Адольфа Гітлера (Adolf Hitler) міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав посилити пильність щодо загроз, які виходять від екстремістів.

Безпека, свобода, демократія та верховенство закону сьогодні знову зазнають тиску зсередини і ззовні такою мірою, "якої ми не відчували вже десятиліттями", заявив Пісторіус, виступаючи на пам'ятній церемонії в Берліні у четвер, 20 липня.

На церемонії пам'яті страчених бійців опору, які брали участь у змові проти Гітлера, були присутні близько 600 осіб. Вона відбулася в комплексі будівель Бендлерблок (Bendlerblock) у районі Тірґартен, у якому були розстріляні учасники змови, а зараз розміщений Музей німецького опору.

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Зростання екстремістських злочинів - сигнал тривоги

Згадавши про розв'язану Росією агресивну війну проти України, Пісторіус попередив, що варто придивитися до внутрішніх небезпек у Німеччині. "Ненависть, підбурювання і насильство набувають масштабів, що загрожують демократії", - наголосив він. За його словами, це часом призводить до того, що люди побоюються зайняти депутатське крісло або громадську посаду.

Міністр вказав також на ріст останніми роками кількості злочинів і нападів на ґрунті екстремізму, расизму та антисемітизму в країні. "Це не просто попереджувальні знаки - це гучні, виразні сигнали тривоги", - наголосив він.

Пісторіус додав, що занепокоєння тут недостатньо: необхідні сильні органи безпеки, ефективна судова система та чітка політична протидія антиконституційним зусиллям.

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